Presidente de Fuerza Amarilla asegura que se tomaron su nombre y firma para la carta de apoyo a Jaime Estrada

En la dirigencia de Fuerza Amarilla hay malestar por la carta que circuló durante los últimos días en las que el manabita Jaime Estrada habría recibido el apoyo de 14 asociaciones deportivas y 14 clubes de Serie A y B. En la misiva apoyan al electo presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y piden la renuncia de este organismo a Francisco Egas.

José Aroca, presidente del cuadro machaleño, dirigió una carta a Estrada asegurando que en el documento antes mencionado consta su nombre y su firma sin que él conociera el contenido de la misma. Además no dio autorización a nadie para que utilizaran su rúbrica que le da legitimidad a esa misiva.

Y siguen llegando más #Cartitas que responden a los pasquines pic.twitter.com/8rJE1LXcPm — Aurelio Dávila (@DavilaAurelio) May 8, 2020

“Después de saludarle, me permito hacer conocer que en ningún momento he autorizado se haga constar mi nombre y mi firma en el documento que adjunto a la presente, del cual no se me ha hecho conocer el contenido y que supuestamente yo habría legalizado con mi rúbrica, por lo cual solicito que saque mi nombre de ese listado”, dice el documento que se hizo público en las redes sociales.

Fuerza Amarilla y su titular piden explicaciones a los responsables que tomaron su nombre y firma para apoyar a Estrada. Aroca sí estuvo presente en el Congreso Extraordinario de fútbol que se celebró el 1 de mayo y dio su voto a favor para que el dirigente del Manta FC sea presidente.