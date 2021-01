El presidente de Barcelona SC puso en duda la llegada de Gaibor y Aguirre, espera por Colmán

Carlos Alfaro Moreno dijo estar conforme con los fichajes que anunció Barcelona, club que preside, el 14 de enero de 2021, pero aún espera por la confirmación de otras incorporaciones. Una de ellas es la del paraguayo Cristian Colmán, con quien ya hay un acuerdo, pero su contrato no se ha firmado aún.

“Está arreglada la continuidad del Colmán, pero no está firmado así que no está todo listo. Hemos aprendido a esperar hasta que esté todo confirmado”, dijo el directivo torero, en una entrevista para radio Caravana, este 15 de enero.



Por otra parte, puso en duda el fichaje de jugadores como Fernando Gaibor y Rodrigo Aguirre, que fueron mencionados como posibles contrataciones para el equipo que dirige Fabián Bustos, y que en este 2021 disputará la LigaPro y la Copa Libertadores.



“Me gusta Rodrigo Aguirre, me gusta Fernando Gaibor. Conversamos con Gaibor, pero también me gustaría tener una Ferrari pero no la puedo comprar”, dijo Alfaro, con referencia a las especulaciones sobre la contratación de los jugadores.



Alfaro adelantó que mantendrán un presupuesto similar al del 2020 (USD 9,5 millones), por lo que no buscarán fichajes con transferencias y sueldos elevados.