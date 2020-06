Presidenta de El Nacional desmiente que los jugadores no se entrenaron por estar impagos tres meses

LEA TAMBIÉN

Lucía Vallecilla, presidenta de El Nacional, se dirigió al complejo de El Sauce, en Tumbaco, este viernes 19 de junio del 2020, para llegar a un acuerdo salarial, después de tres meses de estar impagos.

Vallecilla, en una entrevista exclusiva con Bendito Fútbol, aceptó que la plantilla profesional no ha recibido sus salarios de los meses que ha durado la pandemia. Aseguró que los problemas económicos surgen porque la institución tampoco ha obtenido lo que corresponde por los derechos de televisión y no tienen los ingresos que generan las escuelas de fútbol.

“Las escuelitas de fútbol era un ingreso sumamente importante que ya no lo vamos a tener, porque ningún padre va a querer enviar a sus hijos a un vacacional. Y tampoco vamos a poder retomar las escuelas que teníamos en Pichincha”, dijo Vallecilla.



La crisis sanitaria y económica deja un saldo negativo de USD 2,5 millones. Un monto que correspondería al 30% del presupuesto del club en esta temporada, avaluado en USD 6,5 millones.



Ante esta situación, en las redes sociales se especuló que el equipo se había paralizado. Que reclamaban sus sueldos y que habrían decidido no entrenarse Sin embargo, la máximo dirigente criolla confirmó que los futbolistas trabajaron con normalidad.

"No sé de dónde sacan esa información de que se ha paralizado el equipo. Es verdad que los jugadores no han recibido sus salarios, pero también es cierto que el club no tiene para pagarles, porque no ha recibido ingresos de los derechos de Televisión", reafirmó Vallecilla en Área Deportiva.

La directiva también fue enfática en desmentir que se haya realizado algún tipo de huelga. Confirmó que el plantel trabajó y que por el protocolo de bioseguridad se dividió al equipo en dos grupos.

Vallecilla conversó con el grupo quede futbolistas que le faltaban. Desde el lunes 15 de junio ha mantenido reuniones con los deportistas para acordar temas económicos.



"Todos los jugadores han llegado a un acuerdo y están trabajando comprometidos como si estuvieran al día", dijo molesta por las constantes recriminaciones que el club y la directiva han recibido en los últimos días.



Sin embargo, desde el club, una fuente le confirmó a este diario que los jugadores sí se paralizaron. Hay malestar entre los trabajadores y jugadores, porque las deudas de salarios no son exclusivas a la crisis desatada por la pandemia.

"Sí nos paralizamos y sí se entrenó al final, pero no la jornada completa. Hay personas en el club que les deben cinco meses. Es decir, desde antes de la crisis del coronavirus", afirmaron desde el complejo.