La presidenta Lucía Vallecilla gestiona pagos de deudas en El Nacional

Lucía Vallecilla, presidenta de El Nacional, analizó la situación económica del club y aseguró que cancelaron un porcentaje de la deuda que mantenía la institución.

“Hemos pagado un 85% de las deudas que tenía la institución. Las administraciones anteriores realizaron convenios de hasta ocho años. No tuvieron la capacidad de gestión para hacerlo en menos tiempo y se pagaron únicamente los intereses”, declaró Vallecilla, en una entrevista que dio a El Canal del Fútbol.



La Presidenta explicó que, durante su mandato, pagaron deudas correspondientes al 2005, 2012 y 2014. “Pagamos a jugadores que están en otros equipos porque El Nacional no los pudo retener. Incluso adquirimos los vehículos que entregaron como parte de pago porque no podían cancelar una deuda de USD 40 000 a un grupo de futbolistas”.



Vallecilla asumió el club con un déficit de USD 3,8 millones, cifra revelada en la asamblea de socios de mayo del 2019.



La dirigente agregó que también se recuperaron vehículos que las administraciones anteriores entregaron como parte de pago a sus acreedores.

Además, Vallecilla confirmó que están en proceso de recuperar un bien inmueble que directivas anteriores entregaron al entrenador Carlos Sevilla, a cambio de una deuda de USD 120 000.



Sobre la crisis económica causada por el brote del covid-19, la dirigente explicó que están atrasados con el salario del plantel profesional, pero que agradecen la predisposición en medio del contexto que atraviesa el país.



“Les debemos mayo, debido a que LigaPro, que siempre es puntual en los pagos, pero aún no nos cancela”, refirió a los derechos de televisión de los partidos del campeonato.



El club le adeuda seis quincenas a los empleados, a los cuales les ha prometido ponerse al día en los próximos meses.



Vallecilla, quien fue posesionada el 21 de junio del 2019, aclaró que El Nacional se encuentra en una mejor posición que cuando tomaron el club y que la deuda con la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) está en proceso de ser cancelada.



“USD 35 000 pagamos a AFNA por deudas de años pasados. Hicimos un convenio de pagos y lo estamos cumpliendo”, agregó.