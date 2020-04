El evento de presentación de Jordi Cruyff le costó USD 200 000 a la FEF

LEA TAMBIÉN

Durante una rueda de prensa virtual, este 28 de abril, el presidente designado por seis integrantes del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Jaime Estrada, ratificó la denuncia de gastos elevados durante la gestión de Francisco Egas, el directivo removido a tercer vocal. Uno de los gastos sería el evento de presentación del DT Jordi Cruyff.

“La Federación no puede salir adelante si comenzamos a decir que vamos a gastar determinado monto para algo, y terminamos gastando el 60% más, o botamos USD 200 000 en la presentación de un cuerpo técnico pagado a dos agencias de publicidad”, dijo Estrada.



Cruyff fue presentado el pasado 13 de enero de 2020, en un evento exclusivo que se realizó en la Casa de la Selección, en Quito. Ese día, se oficializó el vínculo del estratega se extendería por tres años, en busca de la clasificación al Mundial de Catar 2022.



Estrada además denunció que los informes que presentó Egas, sobre los valores pagados a Cruyff y su cuerpo técnico no corresponderían a la realidad.

“El valor más impuestos alcanza los USD 6 millones y eso no consta en el presupuesto de la FEF que se entregó en congreso de enero, presupuesto que además no fue aprobado por el Directorio”, dijo Estrada.



Está previsto que Estrada mantenga una reunión con Cruyff para comenzar a negociar el ajuste salarial. Esto porque está suspendida la Copa América y se aplazó el arranque de las eliminatorias al Mundial. Aún no se ha definido la fecha de arranque de la clasificatoria.