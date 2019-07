Olimpia ya está en Guayaquil y se prepara para visitar a LDU

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El plantel de Olimpia está en Guayaquil y este lunes 22 de julio del 2019 realizó un entrenamiento ligero. Según el área de comunicaciones del equipo paraguayo, en horas de la tarde volverá a practicar en el estadio Monumental y allí se definirá la alineación que presentará para el juego de la Copa Libertadores.

El Olimpia jugará la ida de los octavos de final de la Libertadores ante Liga de Quito este martes 23 de julio en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El juego será a las 19:30 en Ponciano y los paraguayos no tienen ningún plan especial para mitigar los efectos de la altitud quiteña. Viajarán el mismo día del partido.



Eduardo Melgarejo, del área de comunicación del club, contó que respetan mucho a Liga. “Estamos muy bien para enfrentar esta etapa. La altura existe, pero futbolísticamente son once contra once. El equipo viajará en el día para paliar los efectos. Estamos concentrados. Liga de Quito es un equipo grande. El plantel después del partido regresará a Guayaquil”, dijo el encargado.



En la lista de futbolistas que trajo el equipo paraguayo hay un conocido de la casa: el golero Daniel Librado Azcona. El guardameta es conocido por el DT Pablo Repetto cuando lo dirigió en Independiente del Valle. De hecho, Azcona llegó al equipo paraguayo justo cuando Repetto asumió el manejo del equipo.