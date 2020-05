La Premier League y su 'Project Restart', bajo presión por volver en junio 

LEA TAMBIÉN

Los clubes de la Premier League tratan los detalles del 'Project Restart', el plan para volver a jugar el 8 de junio del 2020, bajo presión, con algunos jugadores temerosos del contagio de coronavirus, como la estrella Sergio Agüero.

La Premier League se enfrenta a unas pérdidas estimadas en 1.000 millones de libras (1.250 millones de dólares) si no se vuelve a jugar este curso, tras la suspensión a mediados de marzo por la pandemia.



Reunidos este viernes por videoconferencia, los clubes insistieron en su voluntad de reanudar el torneo a comienzos de junio y trataron de calmar a los jugadores sobre los aspectos sanitarios, aunque la Premier League precisó en un comunicado que “ no se ha tomado ninguna decisión en la reunión de hoy ” .



Jugar los 92 partidos restantes a puerta cerrada mitigaría esta pérdida, evitando la devolución de millones de libras a los difusores televisivos.

En lo deportivo el Liverpool tiene virtualmente ganado su primer campeonato en tres décadas, pero quedan otras cuestiones por decidir, como los equipos que lo acompañarán en la Liga de Campeones y los que descenderán a segunda división.



Pero, ante la expectiva de volver a jugar en menos de 40 días, los clubes se enfrentan a un desafío logístico, con Gran Bretaña convertido en uno de los países más afectados por el covid-19.

Agüero: 'La mayoría tiene miedo'

“Obviamente la mayoría de los jugadores tienen miedo porque tienen niños, bebés y familia, o viven con sus padres”, señaló Agüero en el programa de la televisión española El Chiringuito.



“Si volvemos estoy seguro de que todos estarán tensos porque cuando una persona se empiece a sentir enferma, ¿qué vamos a hacer? ” , dijo el 'Kun'.



Los jugadores podrían concentrarse en hoteles mientras se disputan los partidos restantes de la Premier.



“Espero que ese no sea el panorama. Es descabellado pensar que vamos a estar ocho semanas lejos de la familia” , dijo el delantero del Brighton Glenn Murray.



Además el futbolista calificó de “farsa” que los jugadores porten máscaras de protección en los entrenamientos.



El antiguo capitán del Manchester United Gary Neville, uno de los propietarios del equipo de segunda división Salford City, es uno de los muchos que cree que las consideraciones económicas se están poniendo por delante de las sanitarias.



“¿Cuánta gente tiene que morir jugando a fútbol en la Premier League antes de que sea inasumible?”, señaló Neville a Sky Sports.



“Si no fuera una decisión económica, no habría fútbol durante unos meses”, añadió.



Solo proporcionar los tests necesarios para que el balón vuelva a rodar ya es un dolor de cabeza para los políticos.



Según los medios, jugadores, entrenadores y empleados implicados necesitan pasar tests dos o tres veces por semana.

“Si se reanuda el fútbol entonces los tests serán fundamentales para volver a entrenar”, añadió la antigua doctora del Chelsea Eva Carneiro a la BBC.



“Con un solo caso todo explotaría”, avisó.



Aunque los tests serían privados, hay un debate social abierto sobre que jóvenes y saludables futbolistas utilicen pruebas que podrían ser necesitados por otros individuos más vulnerables.



La Premier League no puede permitirse otro desastre en la comunicación de este proceso, después de varios pasos en falso que le han costado caro.



Debido a las críticas de la opinión pública, Liverpool, Tottenham y Bournemouth retrocedieron en sus planes de usar dinero público para pagar el paro parcial de sus empleados.

Cuando los Reds sellen el título...

También se teme que el regreso del fútbol suponga que los aficionados relajen las normas de distancia social, incluso si los partidos se juegan a puerta cerrada.



El alcalde de Liverpool Joe Anderson cree que “ miles de personas ” rodearán Anfield el día en que los Reds pongan fin a la sequía de tres décadas sin levantar el título.



Con tanto en juego, la Premier League hará lo posible por evitar seguir el ejemplo de Francia y Holanda, que suspendieron definitivamente sus campeonatos.



Sin embargo, la liga más poderosa del mundo desde el plano económico podría verse en dificultades si finalmente no consigue que el balón vuelva a rodar en las próximas semanas.