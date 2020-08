En Portugal se asegura que Jackson Porozo es nuevo jugador del Boavista

LEA TAMBIÉN

El zaguero ecuatoriano Jackson Porozo tendría todo acordado para jugar en el Boavista, de Portugal. Medios de ese país dan por hecho el acuerdo entre el campeón sudamericano y las ‘Panteras’.

Porozo milita actualmente en el Santos, de Brasil, y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2021. El DT Cuca no lo tiene en consideración para el primer equipo, por lo que la directiva buscó transferirlo ante las ofertas de clubes de Europa.



Daniel Manochehri, agente de Porozo, en declaraciones para La Gazeta Esportiva, manifestó que “hay un acuerdo entre Santos y Boavista. Todo está muy avanzado”, sostuvo, pero evitó entrar en detalles.



Sin embargo, en Portugal dan por hecho su vinculación. El diario Récord anunció que el central “firmó un contrato válido por cinco temporadas”, sin mencionar el costo del traspaso.



Según el rotativo, el Boavista no ignora que Porozo no llegó a debutar con el primer equipo del Santos. Pero dada sus condiciones y su edad, lo ven como una oportunidad “ideal para que el defensor madure sus habilidades”.

Una de las alternativas es que integre el equipo Sub 23 para que sume experiencia antes de ser considerado por el DT Vasco Seabra, como una variante para el primer plantel. De momento no existe un pronunciamiento oficial, ni de los equipos involucrados, ni de los representantes del jugador.



De confirmarse su fichaje en los próximos días, Porozo sería el segundo compatriota en Portugal, tras Gonzalo Plata, que milita en el Sporting de Lisboa. Ambos compartieron camerino en la Selección Sub 20 en el título Sudamericano de Chile y el tercer lugar en el Mundial de Polonia, en el 2019.

