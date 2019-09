A Portugal, antes de ir a Catar

LEA TAMBIÉN

Solo Jefferson Pérez ha logrado medallas de oro para Ecuador en el Mundial de Atletismo. Alcanzar una es el reto del equipo de velocidad, que hoy parte para Portugal, primera escala antes de llegar a Doha, sede del certamen que se desarrollará del 27 de septiembre al 6 de octubre.

“El objetivo es lograr una medalla de Álex Quiñónez y la final con Ángela Tenorio”, destacó el entrenador Nelson Gutiérrez, quien dirige el equipo de velocidad de Ecuador.



Eligió hacer un último concentrado en Portugal porque con la temperatura de 35 grados centígrados y un promedio de humedad de 70%, se desea ambientar situaciones que enfrentarán los dos deportistas en el Mundial.



“Estuvimos en Doha en abril, en la primera fecha de la Liga de Diamante, y nos dimos cuenta de otros detalles como el cambio de hora. En esa ocasión afectó”.

Entre Ecuador y Catar existe una diferencia de nueve horas. Al entrenarse en Europa, la diferencia bajará a tres. Los dos atletas viajarán a Doha el día 24. “Se puede manejar esa diferencia hasta el 27 que comienza el Mundial”.

Gutiérrez participará en su séptimo Mundial de Atletismo en la división Sénior. Ha estado en 16 mundiales en las categorías Sub 18 y Sub 20 y en tres de Relevos. “Tenemos la experiencia de haber logrado cuatro medallas en las divisiones juveniles con Ángela Tenorio. Esta vez el reto es poder lograr una con Álex. Hemos trabajado para ello”.



Álex Quiñónez deberá correr bajo los 20 segundos la prueba de los 200 m. El entrenador dice que solo así podrá lograr la medalla. Este año, su mejor registro ha sido de 19.87.



El viernes pasado, en Bruselas, corrió la final de los 200 m en la Liga de Diamante, el circuito mundial que se disputó entre abril y septiembre, con 14 válidas que se disputaron en las capitales de Europa, Asia y África. “Nosotros le dimos prioridad al Mundial”, destacó el entrenador.



Álex Quiñónez terminó quinto en esa final, lejos de su mejor tiempo, pero guardándose para el Mundial, pues tendrá que correr tres rondas en Doha: de clasificación, semifinales y finales.



Ángela Tenorio se entrenó en Quito durante el fin de semana. “Quiero llegar a la final, estoy motivada como siempre, aunque en los Juegos Panamericanos no tuve la mejor actuación”, dice la atleta de Sucumbíos, pero que reside en Quito por nueve años.



En el evento continental no pudo repetir o mejorar el segundo lugar que tuvo en los Juegos Panamericanos del 2015, donde ganó la medalla de plata en los 100 metros. “El cuarto lugar no fue algo para celebrar, las marcas tampoco fueron buenas. Las bajas temperaturas impidieron hacer una buena actuación. Así es el deporte, tenemos que seguir adelante”.

En este mes, luego de su participación en los Panamericanos de Lima, se entrenó en la pista de Los Chasquis para corregir detalles. Salida rápida y aceleración. “Correr la final es el objetivo. Tendremos como rivales a campeones y medallistas olímpicas y mundiales. En esos eventos hay que crecerse, porque nos evaluamos con las mejores”.



Este año, su mejor marca ha sido 11.20 para los 100 metros. No ha podido repetir la marca de 10.99, que registró en Toronto en el 2015.



En el historial del Campeonato Mundial de Atletismo, Ecuador aparece con cuatro medallas, tres de oro y una de plata, todas ganadas por Jefferson Pérez en los 20 km marcha.



Ganó el oro en los mundiales de París 2003, Helsinki 2005 y Osaka 2007. Ocupó el segundo lugar en Sevilla 1999.



Además de los dos velocistas, viajarán al Mundial la maratonista Rosalba Chacha y los marchistas Daniel Pintado, Mauricio Arteaga, Glenda Morejón y Karla Jaramillo, que participarán en los 20 km.



También viajará el equipo de 50 km encabezado por los campeones panamericanos: Claudio Villanueva y Magaly Bonilla. Además irán Andrés Chocho y Paola Pérez.