Pool Gavilánez: ‘Queremos estar entre los ocho mejores’

¿Cómo asume las últimas fecha del campeonato, con las posibilidades acceder a los ‘playoffs?

Matemáticamente todavía hay posibilidades. Es cierto que son remotas, pero existen. Siempre dijimos que pelearíamos por llegar a los ‘playoffs’ por muchos factores, como los derechos de televisión para el próximo año, o la posibilidad de que Independiente del Valle sea campeón de la Copa Sudamericana y se pueda abrir otro cupo para Ecuador en los torneos internacionales.

¿Es una ventaja enfrentar a dos rivales directos en la recta final?

Son clubes (El Nacional, Aucas y Dep. Cuenca) que tuvieron un año regular. Lo bueno es que son rivales directos y si ganamos es porque merecemos estar entre los mejores. Estamos trabajando estas dos semanas para afinar detalles y recuperar jugadores.



Además de su posibilidad de clasificarse, también se convierte en juez para los tres rivales que enfrenta. ¿Le genera presión?

No lo habíamos pensado, estamos preocupados por lo nuestro. No somos jueces de nadie, no me interesa lo que se jueguen los otros clubes sino el mío. Me preocupo por mis jugadores, por llegar lo más lejos que se pueda. Que el resto se preocupe de su trabajo.



Pero también estarán pendientes de Independiente del Valle por la posibilidad de un cupo internacional. ¿Hincharán por su campeonato?

Como ecuatoriano quiero que Independiente gane la Copa Sudamericana, nos sirve a todos, clubes jugadores, entrenadores… De ahí, el tema del cupo todavía no es oficial, pelearemos para quedar los más arriba en caso de que haya una decisión que nos favorezca como país.

Tuvieron un inicio irregular en la LigaPro. ¿Esperaban llegar a esta instancia con opciones?

La verdad que sí, porque aspirábamos estar entre los primeros. Nos planteamos tener un buen juego y lo estamos logrando, cada vez nos cuesta menos ponerlo en práctica. Y esa ha sido la mayor preocupación, además de encontrar jugadores que funcionen en nuestra estructura ahora y en los años que vienen.



¿Clasificarse sería una hazaña? ¿Quedar fuera sería un fracaso?

Hazaña creo que sería exagerado, pero indiscutiblemente clasificarse sería un gran logro. Estar en una copa internacional, por el medio que sea, sería un logro importantísimo para nosotros. No llegar, tampoco creo que sea un fracaso, y no es que sea un discurso mediocre, todo es parte de un proceso.



¿Competir con equipos de mayor presupuesto le resulta una ventaja o una motivación?

A veces una y a veces otra. Más allá de eso es algo que considero normal, en todos lados pasa lo mismo, son cuatro o tres clubes los que pelean arriba por su prepuesto y plantillas. A eso se unen otros 12 clubes, peleando por destacarse. Son cuestiones comunes y hay que saberlas trabajar y sobrellevar.

¿Sintió en algún momento que debía renunciar por los malos resultados?

Siempre supimos que había un objetivo claro, no es algo de la noche a la mañana, porque los procesos toman tiempo. La dirigencia tuvo confianza en mi trabajo y eso fue importante.

¿Le gustó el formato de campeonato de este año?

Me gusta que haya más equipos, hay más jugadores con posibilidades de actuar y con eso los clubes tienen más opciones para comprar y vender. Es una cuestión matemática que en los próximos años rendirá frutos.



Biografía.



Nació en Guayaquil, el 3 de agosto de 1981. Tiene 38 años.

Experiencia. Fue futbolista entre 2001 y 2012. Jugó el Mundial Sub 20 de Argentina, con la Tri. Como DT trabajó en Guayaquil Sport y en Guayaquil City.