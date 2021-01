Policía indaga a Cristiano Ronaldo por  irrespeto a normas contra el covid-19

La Policía italiana está investigando este jueves 28 de enero unas presuntas violaciones de las normas contra el Covid-19 del portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus Turín, y su novia, la española Georgina Rodríguez, quienes se fueron este martes y miércoles a Courmayeur, en Valle de Aosta, pese a que esté prohibido salir de su región, Piamonte.

La Policía de Aosta investiga a Cristiano después de que él y su novia publicaran, y luego borraran, un vídeo en sus redes sociales en el que se les ve disfrutando de un día en la nieve de Courmayeur, según informan los medios italianos.



Contactada por EFE, la Policía de Aosta aseguró que en este momento no puede dar detalles al tratarse de informaciones internas. Cristiano, que no formó parte de la convocatoria del Juventus en el partido de Copa Italia ganado 4-0 este miércoles contra el Spal de Ferrara, decidió viajar a Courmayeur para celebrar el cumpleaños de su novia.



Sin embargo, la normativa italiana para limitar la difusión del coronavirus prevé que no se pueda salir de las regiones que forman parte de la denominada "zona naranja", como Piamonte, a no ser que se trate de casos extraordinarios previstos, como un desplazamiento para visitar la segunda vivienda.