Polémicas por el arbitraje en el fútbol ecuatoriano;  un directivo de Barcelona criticó y Luis Muentes respondió 

El partido entre Deportivo Cuenca y Barcelona, por la séptima fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol, dejó una polémica. El Cuenca ganó 1-0, pero hubo acciones polémicas por el arbitraje de Guillermo Guerrero. Eso ha generado una discución polémica.

Aquiles Álvarez, vicepresidente deportivo de Barcelona SC, increpó al juez central Guerrero por supuestas decisiones que habrían perjudicado al cuadro amarillo en el duelo de la séptima fecha frente al Deportivo Cuenca.



Al final del primer tiempo del partido entre los amarillos y morlacos, el dirigente publicó una serie de mensajes en Twitter para criticar al desempeño del colegiado por dos acciones particulares. La primera ocurrió en el minuto 13, cuando Denilson Bolaños despejó con la mano un balón que se encontraba en la línea de meta del elenco cuencano.



La segunda fue al 29', tras una dura entrada en el área de Jesi Godoy sobre Leonel Quiñónez. ​"Señor (Guillermo) Guerrero , lo de hoy es increíble. Uds cada vez se superan más... que desastre !! Pobre fútbol ecuatoriano. Esto ya está fuera de control (sic)", publicó Álvarez.



Luis Muentes, el presidente del Gremio arbitral, respondió en una entrevista con El Canal del Fútbol. "Siempre me mantengo en mi forma de ser, nunca me refiero a un compañero o determinada jugada. Entiendo el malestar de la gente cuando nosotros estamos mal como lo estamos ahora. Si no lo admitimos se nos termina de hundir el barco, porque se nos está hundiendo y estamos en altamar", dijo el directivo.



Esta semana, Barcelona SC presentó un reclamo formal a la Comisión de Árbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) contra el desempeño de Augusto Aragón, por varias decisiones erradas del réferi en el compromiso contra Independiente del Valle.



Los amarillos cayeron 1-0 con Deportivo Cuenca y podrían perder el liderato de la LigaPro, si Emelec vence a Liga de Quito el próximo sábado 10 de abril en el estadio Capwell.