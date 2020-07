Polémica transferencia del delantero José Cifuentes a la MLS

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La venta del futbolista ecuatoriano José Cifuentes, de 21 años, fue por USD 3 millones en enero del 2020. En ese valor vendió la Universidad Católica al delantero esmeraldeño a Los Ángeles Football Club de la MLS, de Estados Unidos. Sin embargo, seis meses después de sellada la transferencia hay aristas polémicas y silencios que no aclaran qué ocurrió.

‘Cifu’, el seleccionado que brilló en el Mundial Sub 20 con Ecuador, tenía el 40% de sus derechos y el otro 60% era de la Católica. Sin embargo, el futbolista cedió su porcentaje para poder avanzar en la negociación y salir al exterior. Matt Neidl, empresario norteamericano que intervino en la negociación explicó que el futbolista cedió su porcentaje, pero esto no incluía el 15% que le corresponde por ley a todo futbolista.



Siendo el jugador dueño del 40% de sus derechos le correspondía recibir USD 1,2 millones. Además USD 450 000 adicionales por el 15% de ley. Sin embargo, no se conoce el valor exacto que recibió el futbolista por la transacción.



Este martes 21 de julio del 2020, Neidl habló en radio Huancavilca y explicó el tema. “Yo soy el que negocia el 40% con el jugador. El jugador acepta con una rapidez, que para mí fue sorprendente. Ese 40% se lo negocia porque es parte del manejo en el fútbol y se llega a ese tipo de acuerdos. Yo no tengo el derecho (de negociar) el 15% de la transferencia que le corresponde por ley. Francisco (Egas) me dijo que parte de esa negociación (del 40%) también debía ser el 15%. En esas confusiones y en el tema de los impuestos se generó un disgusto”, contó Neidl.



La participación de Egas en esta negociación abrió un frente polémico porque no podía intervenir siendo presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Neidl contó que el directivo aseguró que no tenía ningún impedimento legal para firmar como directivo de Católica. Sin embargo, el artículo 38 de los estatutos de la Ecuafútol impide a los vocales del Directorio actuar en representación de algún club afiliado.



¿Quién es Neidl? Es un agente de futbolistas que recibió la autorización de la Católica firmada por Egas para que maneje la representatividad en la negociación. En un documento firmado el 5 de diciembre del 2019, la Católica autorizó a Neidl, agente, y al Valencia Media Group a intervenir. En el documento se puede leer: "oficialmente participen en negociaciones, a nuestro nombre, y de nuestro jugador José Adonis Cifuentes”.



En el documento, que está en inglés, también se puede leer que la “autorización es exclusiva para los mencionados agentes y válida hasta el 20 de diciembre del 2019. Si los agentes presentan a nuestro club una carta formal de intención o una oferta oficial, esta autorización puede y será automáticamente extendida por 30 días luego de la notificación de manera que las negociaciones puedan ser concluidas. Quito, 05.12.2019".



Según Neidl, Egas no cumplió con el acuerdo de pagar el porcentaje por la transferencia debido a desacuerdos en los valores. Esto, incluso, a pesar de que se cerró la negociación por USD 3 millones pero con otro intermediario del club, según Neidl. Asimismo el agente aclaró que Cifuente solo recibió el 6% de la transferencia y no el 15% como determina la ley. “Desconozco la donación que se está hablando”, puntualizó.



¿Cuánto recibió Cifuentes? Según el contrato firmado el 3 de febrero de este año, el jugador tenía previsto recibir USD 200 000 y en una cláusula consta que dona USD 250 000 para las formativas de la Católica. Este Diario buscó la versión del entonces presidente Miguel Almeida, quien firmó el contrato. A través de un mensaje de texto fue consultado sobre el tema, pero no respondió a pesar de haber leído.



El representante del jugador, Cristian Reinoso, tampoco quiso emitir un pronunciamiento y referirse al tema. No hay una versión oficial sobre cuánto recibió Cifu. Desde el año pasado hubo pujas por las ofertas que tenía el jugador.