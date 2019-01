Polémica con la estrella de la natación Sun Yang por un control antidopaje 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La estrella de la natación china Sun Yang denunció a través de su abogado un artículo del diario británico Sunday Times en el que se evoca una potencial suspensión de por vida al deportista tras rechazar un control antidopaje descrito como rocambolesco.

Según el periódico, el tres veces campeón olímpico y siete veces campeón mundial, ya suspendido tres meses en 2014 por dopaje, se habría enfrentado de manera violenta a los inspectores que acudieron para recoger su sangre y su orina el 4 de septiembre.



Sun Yang, de 27 años, protestó por la conformidad de los controles a los tres agentes de la sociedad sueca IDTM, encargada de los controles antidopaje fuera de competición, porque no le presentaron las autorizaciones necesarias.



El nadador y sus guardaespaldas habrían destruido con un martillo el frasco que contenía la sangre del deportista, explicó este domingo el Sunday Times.



Tras una audiencia, la Federación Internacional de Natación (FINA) decidió el 3 de enero no investigar al nadador, subraya el diario, una información confirmada por el abogado de Sun Yang, Zhang Qihuai.



La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) podría presentar un recurso, un procedimiento que podría potencialmente finalizar con “ la suspensión de por vida ” del campeón, según Sunday Times.

La Federación China, al rescate

“En su informe de inspección, los agentes hicieron un falso resumen de los hechos, deliberadamente fabricaron la información según la que Sun Yang se enfrentaría al Código Mundial Antidopaje”, señaló Zhang.



El abogado reconoció que el nadador no aceptó la autoridad de los inspectores que hacían el control, pero no habla de peleas ni de destrucción de muestras.



La Fina indicó en su decisión del 3 de enero que el informe del control al deportista tenía que mantenerse como “estrictamente confidencial”.



“El Sunday times y personas con malas intenciones han elegido con malicia informar ahora de este incidente. Se han enfrentado gravemente al derecho de Sun Yang a su vida privada, así como a su reputación”, añadió el abogado.



“ un Yang se reserva el derecho de llevar a la justicia al Sunday Times, así como a otro medio o individuo que informe o publicite este caso”, continuó.



La Federación China de Natación acudió este domingo al socorro de su campeón con un comunicado en el que aseguró que el artículo “ o era conforme a la realidad”.



“Los inspectores de IDTM encargados del control antidopaje no estaban en condición de enseñar un documento de identidad válido como controladores ni un certificado de prácticas de enfermería, por lo que se enfrentaron a las reglas antidopaje de la FINA y a las normas internacionales en la materia”, añadió la federación.



Sun Yang es uno de los deportistas más respetados en China. Ha ganado tres oros olímpicos; 400 m libres y 1500 libres en Londres 2012 y 200 m libres en Rio 2016.

​