Polémica entre representantes de la Secretaría del Deporte y Federación Deportiva del Azuay

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Existe polémica en Cuenca entre el presidente de la Federación Deportiva del Azuay (FDA), Edwin Loyola, y el coordinador de la Zonal 6 de la Secretaría del Deporte, Cristian Yumbla. Ambos se pronunciaron ante la prensa este miércoles 22 de enero del 2020.

La controversia se generó, en los últimos días, por la falta de inscripción del nuevo administrador de la FDA, Gustavo Enderica. En la actualidad, la FDA no tiene administrador y en consecuencia no existe un representante legal para la firma de cheques. Eso ha generado un estancamiento en el deporte provincial.



Por la mañana, Loyola anunció que se interpuso una acción de protección por la falta de inscripción del nombramiento del nuevo administrador de la FDA. La misma fue aceptada y la audiencia se fijó para el este viernes 24 de enero del 2020, a las 14:30.



Según Loyola, la piscina olímpica está paralizada porque falta de calderos, hay empleados con enfermedades catastróficas que no se pueden atender. Además, “está en riesgo el acuerdo con Panam Sports, por USD 1 millón, para la renovación de la pista atlética del estadio Jefferson Pérez”.



El dirigente anunció que el 26 de marzo del 2020 se realizarán las elecciones del nuevo Directorio de la FDA. Por lo tanto, “si quieren ganar las elecciones háganlo en buena lid”. Él considera que existe la intención de intervenir a la FDA.

Edwin Loyola (der.) se refirió ante la prensa sobre la situación del nuevo administrador de la FDA, Gustavo Enderica (izq.). Foto: Cortesía de la FDA.

Por la tarde vino la réplica. Yumbla contó que el 7 de enero del 2020 se solicitó a la Secretaría del Deporte la inscripción de Gustavo Enderica como como nuevo administrador de la FDA. Sin embargo, un día después, Iván Enderica (miembro del Directorio de la FDA) interpuso una apelación por considerar que existió una vulneración de derechos en contra de Carlos Tenesaca, exadministrador de la FDA.



Tenesaca no fue ratificado como administrador por parte del Directorio de la FDA y en su reemplazo se eligió a Gustavo Enderica. En ese caso, Yumbla señaló que las decisiones de un Directorio de una Federación son temas apelables por parte de uno de sus miembros. Por ese motivo no se da paso a la inscripción del nuevo administrador.



Yumbla insistió que, “en ningún momento la Secretaría del Deporte ha puesto en riesgo la situación administrativa o deportiva de la Federación Deportiva del Azuay”. Él reconoció haber sido notificado por la Unidad Judicial del Azuay para la audiencia sobre la acción de protección.



Vale recordar que también hay problemas en otras Federaciones Deportivas del Austro. En Morona Santiago no hay Directorio porque hubo dos apelaciones en contra de las listas ganadoras. Habrá una tercera elección en menos de dos meses. Mientras tanto, la Federación de Cañar está intervenida por la Secretaría del Deporte.