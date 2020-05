Polémica entre Esteban Paz y Nassib Neme por el caso Chila-Cheme

LEA TAMBIÉN

"Nassib Neme ha demostrado ser el dirigente con doble cara y más hipócrita del fútbol ecuatoriano. Siempre queriendo hacer daño al fútbol ecuatoriano para sacar provecho”. Estas fueron las palabras de Esteban Paz, presidente de la Comisión Ejecutiva de Liga de Quito, sobre el titular del Club Sport Emelec.

Paz lo dijo en una entrevista en Área Deportiva tras ser consultado sobre las declaraciones de Neme. El presidente de Emelec reabrió la polémica al declarar que: los Paz, padre e hijo, juraron y rejuraron que no sabían nada y que habían sido perjudicados por el jugador (Ángel Cheme, antes llamado Gonzalo Chila). Cinismo e hipocresía de cuarta categoría e ínfima cuantía”.



Ángel Cheme es un futbolista que fue suspendido dos años por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el 9 de diciembre del 2010 por adulterar su identidad, cuando pertenecía a Liga de Quito. Antes de la sanción, tenía el nombre de Gonzalo Chila.



Posteriormente, se le rebajó la sanción a un solo año.



En una reciente entrevista con el programa Fútbol sin Cassete, Cheme expresó que los directivos de Liga conocieron sobre la adulteración de identidad antes de la disputa del título nacional del 2010, año en el que el club se coronó campeón.

Ángel Cheme con la camiseta de LDU en un cotejo ante D. Cuenca. Archivo / EL COMERCIO

“(El verdadero) Gonzalo Chila fue hasta la oficina (de Liga) a pedir una cantidad porque yo iba a ser transferido. Liga me dice del problema que estoy para arreglar y hablar con las personas”.



Al respecto Paz, expresó que el entonces directivo albo Patricio Torres sí fue informado sobre la supuesta extorsión a Cheme –por su adulteración de identidad-. “Le dijimos que debía solucionar, sino le sancionarían y así fue”.



Sin embargo, recalcó que el club lo contrató con los papeles en regla. "Liga no es el registro civil. En esa época contratamos un jugador que ya era profesional hace más de cinco años”.



Añadió que “Liga no tiene nada que ocultar” y que se le pagó un año de salario al futbolista mientras duró el tiempo de sanción. Con ello, volvió a cuestionar a Neme. “Las declaraciones le regresan a quien las dijo. Si hay alguien cuatro caras en el fútbol ecuatoriano es Nassib Neme”