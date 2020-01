Polémica entre Máximo Banguera y Alfaro Moreno, presidente de Barcelona 

LEA TAMBIÉN

Máximo Banguera, actual guardameta de El Nacional, lanzó duras acusaciones contra Carlos Alfaro Moreno, presidente del Barcelona SC, a quien calificó como "Alfalso" y dijo que el dirigente "llegó a saquear el club".

El golero borró la publicación de su cuenta personal de Instagram en la madrugada de este viernes 17 de enero, pero varios hinchas realizaron las capturas de la historia que colgó el jugador.



"Muchas veces no es bueno siempre quedarse callado. Escucho cómo habla este señor queriendo tirar todo en mi contra. Mañana hablaremos con evidencia para que vea la clases de persona que llegó a saquear el club. No quería hablar, pero bueno veo que tengo que defenderme y ustedes mismos se den cuenta de lo mentiroso que es Alfalso (sic)", escribió el futbolista.



Banguera tuvo una conflictiva salida del equipo canario, luego de unas publicaciones en redes sociales en las que el jugador habría emitido comentarios en favor de la candidatura de José Francisco Cevallos.

Alfaro Moreno, quien triunfo en las elecciones del plantel en octubre de 2019, decidió que el club no contaría con el futbolista para esta temporada y rescindieron su contrato, que terminaba a finales de 2021. Banguera jugó 11 temporadas con los 'canarios' y este año fue presentado como fichaje de El Nacional.

Carlos Alfaro Moreno, presidente de BSC. Foto: Archivo / EL COMERCIO



​El dirigente y exjugador torero aseguró en una entrevista con Radio Caravana de Guayaquil este viernes 17 de enero que "no tiene nada contra Banguera". "Me quise comunicar con él, pero no me contestó. No tengo nada en contra de nadie", indicó.



El dirigente reiteró que Banguera salió del plantel para sentar un precedente y se evite que los jugadores impongan a los futuros dirigentes del plantel.