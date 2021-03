Polémica en Liga de Quito por una declaración del gerente Santiago Jácome sobre el DT Pablo Repetto 

Santiago Jácome, gerente de Liga de Quito, hizo una declaración que ha generado un debate y polémica. El directivo albo primero señaló que la directiva del club tiene un año para comenzar a programar el trabajo con un nuevo cuerpo técnico para el 2022. Después hizo una aclaración al respecto y dio tranquilidad al cuerpo técnico de Pablo Repetto.

Jácome, en entrevista con el periodista Theo Posso, de Ecuavisa, manifesto que aseguró que la dirigencia ya piensa en finalizar el año con el técnico (Repetto) y luego buscar nuevos aires. "Creo que este año, sin adelantarme, la idea es que podamos terminar con este cuerpo técnico. Terminar bien, por la puerta grande, con un título, con una estrella más. Y después sí, ya ir pensando en el reemplazo, ya ir pensando en un nuevo proyecto”, manifestó el gerente deportivo.



En otra parte textual de la entrevista dijo que: “hoy tenemos todo un año, tenemos un año como para programar quien será el cuerpo técnico del 2022. Entonces, nos da el tiempo necesario”, manifestó en el video que también circuló en redes sociales.

ATENCIÓN 💣💣💣💣



Pablo Repetto, y su cuerpo técnico, dirigirán hasta diciembre de 2021 en #LDU. A partir de 2022 el equipo universitario tendrá un nuevo entrenador.

Así nos lo revela Santiago Jácome.

La dirigencia espera que el DT culmine su proceso con un título. #Liga pic.twitter.com/QW2sefG9Xv — Theo Posso (@posso_sports) March 23, 2021



Sin embargo, horas después, Jácome hizo una aclaración en radio La Red, de Quito. "Sacar ese titular no es sano, no sale al aire todo el contexto de la entrevista. Se genera inestabilidad, por eso quiero aclararlo. Como club queremos darle tranquilidad al cuerpo técnico y después evaluar si continúan o no", dijo aclarando su entrevista.



Repetto renovó su contrato hasta diciembre del 2022. El gerente dio un mensaje tranquilizador al cuerpo técnico. "Aclaramos que Repetto termina el año dirigiendo Liga y luego veremos la posibilidad si renueva o no su contrato, pueden pasar todavía muchas cosas. Terminan el año porque confiamos en cuerpo técnico y la base de jugadores", agregó.



El entrenador ha sido cuestionado por el arranque de la temporada 2021. Perder el título 2020 en el estadio Rodrigo Paz Delgado generó molestias en los hinchas. Este año está invicto, pero los empates ante Olmedo y Deportivo Cuenca, de visitante, y ante Barcelona, de local, lo han ubicado en el tercer lugar de la tabla de posiciones.