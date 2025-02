Wilmar Roldán, árbitro colombiano de 45 años de edad, se encuentra en el foco de la controversia por empujar a Rodrigo Garro, futbolista argentino del Corinthians, en un encuentro válido para la segunda etapa de la Copa Libertadores.

Wilmar Roldán tuvo la responsabilidad de dirigir el partido entre el Corinthians de Brasil y la Universidad Central de Venezuela en el estadio Neo Química, en Sao Paulo, el miércoles 26 de febrero de 2025, que selló la clasificación de los brasileños a la siguiente llave.

Más noticias:

¿Qué pasó entre Roldán y Garro?

En la previa, Corinthians era el ultra favorito para ganar la llave ante Universidad Central, pero lo cierto es que ganaron con un marcador global de 4-3 con un gol de Yuri Alberto en el minuto 89, cuando todos los caminos apuntaban a los lanzamientos penales.

La tensión y el nerviosismo estuvo presente entre los hinchas y los jugadores del ‘Timao’ que no daban crédito a lo que pasaba en la cancha al tener un plantel en el que destaca el nombre de la estrella neerlandesa Memphis Depay.

La polémica se desató en el mediotiempo cuando el marcador era 2-2. Rodrigo Garro se acercó a la terna arbitral comandada por Roldán para reclamarle por su trabajo, sin pensar que el el colombiano lo enviaría a los vestuarios de una manera poco convencional.

“Vete de aquí” le dice en repetidas ocasiones Roldán a Garro con un fuerte empujón incluido, mientras en el campo solo se observa que permanecían los futbolistas del conjunto venezolano.

Las críticas no han cesado en su contra con calificativos como “agrandado”, “vergonzoso”, pero también de apoyo al considerar que el jugador debe dejar de lado la ‘costumbre’ de reclamar el trabajo del equipo arbitral en todo momento.

😡😨Fuerte cruce entre Wilmar Roldán y Rodrigo Garro jugador del Corinthians 🇧🇷



El jugador Rodrigo agarro y Wilmar Roldán fueron los protagonistas en la finalización del partido . El árbitro colombiano 🇨🇴, empujó al jugador del cuadro brasileño .



pic.twitter.com/vP3ie8yRC5 — alejandro ruilova (@alejoruilova) February 27, 2025

Las polémicas de Roldán con Ecuador

El nombre de Wilmar Roldán no es grato para la Selección de Ecuador y para los fanáticos ecuatorianos.

El colombiano impartió justicia a la Tri en ocho ocasiones en las que logró dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

En cuanto a tarjetas amarillas, Roldán mostró 11 a los jugadores ecuatorianos y cinco rojas: Gabriel Achilier (vs. Perú en 2016); Antonio Valencia (vs. Estados Unidos en 2016), Michael Arroyo (vs. Perú en 2016), Alexander Domínguez (vs. Brasil en 2022); y Enner Valencia (vs. Venezuela en 2024).

El partido más polémico en el que estuvo involucrado fue en el empate 1-1 contra Brasil en las eliminatorias a Catar 2022, jugador en el Rodrigo Paz, la tarde del jueves 27 de enero de 2022.

Las expulsiones a Alexander Domínguez y Emerson Royal, la doble expulsión a Alisson que quedaron invalidadas por la intervención del VAR, dos penales dictaminados en favor de Ecuador que luego fueron anulados, otras vez, por el llamado del VAR, entraron en la polémica y fueron ampliamente discutidas en el país.

Confesionario con Jefferson Pérez