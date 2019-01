Polémica en las elecciones de la FEF con un pronunciamiento FIFA

LEA TAMBIÉN

Las elecciones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol desataron una pugna legal. El martes 15 de enero del 2019, la FIFA envió una carta pronunciándose sobre el proceso electoral en la FEF. Lo hizo en respuesta a cuatro cartas enviadas por la Ecuafútbol entre diciembre del año pasado y el pasado 11 de enero.

La FIFA respondió que al no existir tiempo para aprobar un Código Electoral porque las elecciones serán el 31 de enero, se informó que “las elecciones podrán llevarse a cabo, por última vez, en base al procedimiento descrito (…) en los estatutos de la FEF actualmente en vigor y otras normas pertinentes”.



La entidad rectora del fútbol aprobó la designación de la Comisión Electoral y del Tribunal de apelaciones. Respaldó la exigencia del examen de idoneidad para los candidatos, como norma de Conmebol. También la FIFA halló un detalle en los estatutos de la FEF.



“Las elecciones de la FEF deberán seguir un procedimiento electoral democrático. Este valor primordial no parece compatible con un proceso eleccionario mediante votación nominal”. Y en el mismo párrafo la FIFA hace una advertencia: “Por ende, le avisamos que las elecciones de los integrantes del Directorio de la FEF se deberán celebrar mediante votación secreta”.



En la última parte del comunicado, la FIFA anuncia que delegados de la entidad y de la Conmebol llegarán al país para vigilar que el proceso sea mediante votación secreta, que existan papeletas de votación, urnas transparentes y un conteo público ante los delegados.

La respuesta de la FIFA originó dos oficios



La carta de la FIFA generó movimiento en la Secretaría de la FEF. A las 15:33 del 16 de enero se ingresó un oficio dirigido a Carlos Villacís. Allí, el vocal Antonio Pozo (el documento tiene su firma), representante del fútbol amateur, se dirige al presidente de la FEF a nombre de los otros integrantes del Directorio e hizo un pedido.



Según la redacción del documento, se solicita una sesión extraordinaria para tratar un único punto: “Solicitar a la FIFA se pronuncie sobre el hecho cierto que actualmente unos organismos que integran el Congreso tienen derecho a dos votos por organismo y otros solamente uno, estableciendo una total y absoluta discriminación y que para verdaderamente establecer la vigencia de la democracia en las elecciones de la FEF cada integrante tenga solamente un voto”, se resaltó en negro.



Según el oficio de Pozo esto se lo hizo acogiendo un pedido expreso de la Lista 2, presidida por Selim Doumet. Además se plantea la necesidad de que la sesión sea radial (consultando telefónicamente a cada miembro del Directorio) a más tardar hasta este jueves 17 de enero. Hasta el momento, Carlos Villacís no se ha pronunciado.

Otro oficio de la Comisión electoral a la FEF



El mismo miércoles 16 de enero, pero a las 19:07, la Comisión electoral también envió otro oficio a Carlos Villacís, presidente de la FEF. Allí se informó que la Comisión revisó la carta de la FIFA y se pidió que se haga la consulta a la FIFA sobre el artículo 32 del estatuto de la FEF.



Los literales B y C de dicho artículo designan la validez de los votos en el Congreso Ordinario. Allí se determina que las asociaciones tendrán un voto y los clubes de Primera categoría tendrán dos votos.



En el mismo oficio de la Comisión Electoral solicita que hasta máximo el 28 de enero se cuenten con las papeletas para la votación con la impresión de las dos listas, tres urnas transparentes y una cabina de votación equipada. Además se solicita la participación de un Notario en el proceso electoral.



El documento lo firman Marco Arteaga, Andrés Valencia y Alberto Montenegro, integrantes de la Comisión electoral. Tampoco Carlos Villacís ha emitido un pronunciamiento.

La reacción de los oficios

La lista presidida por Francisco Egas y Jaime Estrada se pronunció ante el cruce de oficios y la carta de la FIFA. Estrada cuestionó que la actual administración haya respaldado el pedido presentado por la lista de Selim Doumet.



“Hoy no solo nos sorprendió esta noticia, sino también la solicitud de nuestros expedientes por haber combatido el sistema, estos 2 fueron solicitados por la #ListaContraria con el apoyo de la administración actual. Como no pueden ganarnos con los votos, buscan cualquier maniobra”, publicó en sus redes sociales.



Nicolás Vega, gerente de AFNA, insistió que para cambiar las reglas de las elecciones (el número de los votos) se necesita realizar un Congreso Extraordinario. Insistió que la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha exigirá que se respete los mandatos de la FIFA en el proceso.

