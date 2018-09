La Conmebol advierte que no ampliará plazos para las licencias de clubes

LEA TAMBIÉN

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) advirtió que no se ampliará el plazo para que los miembros de sus asociaciones afiliadas obtengan las licencias de clubes, un requisito necesario para competir en torneos oficiales de carácter internacional.

En una rueda de prensa en La Paz, el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, sostuvo que "no se va a conceder ninguna ampliación", puesto que "se tomó todo el tiempo necesario" para que los clubes de la región obtengan sus respectivas licencias.



Al respecto, recordó que cuando asumió como titular de la entidad deportiva sudamericana en 2016, "se anunció que hasta 2018 había tolerancia, pero en adelante ya no".



"Creemos que no solamente tenemos que profesionalizar el fútbol, sino que hacer crecer y desarrollar el fútbol también por ejemplo en el género femenino, que tenemos toda una responsabilidad", resaltó.

Según Domínguez, también se debe apostar fuertemente por "todo lo que sea infraestructura, porque creemos que en el futuro, en la medida en que le demos logística e infraestructura al fútbol sudamericano", la región podrá seguir teniendo "los ídolos" a los que "ha acostumbrado al mundo".



El Reglamento de Licencias de Clubes aprobado en 2016 por la Conmebol establece una serie de requisitos para el funcionamiento de los equipos profesionales sudamericanos, entre ellos que cuenten con un primer equipo femenino y otro juvenil, o asociarse a un club que los tenga.



También deben cumplir con requerimientos en infraestructura y en las áreas administrativa, jurídica y financiera.



Domínguez habló del tema tras la reunión del Consejo de Presidentes de la Conmebol realizada en esta jornada en La Paz.