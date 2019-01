Gonzalo Plata se va a Portugal y Moisés Ramírez está cerca de España

LEA TAMBIÉN

Las gradas de los estadios en los que se juega el Sudamericano Sub 20 de Chile dan una sensación de vacío. Parece que nadie está pendiente del certamen. Pero no es así.

Las tribunas de los escenarios están ocupadas en su mayoría por ‘scouts’ de equipos extranjeros que buscan a los jóvenes talentos de la región para enrolarlos, a un precio razonable, a sus instituciones.



La Selección juvenil ecuatoriana cumple una labor destacada en el certamen. Avanzó como primera del grupo B al hexagonal final y ayer se estrenaba ante Argentina en el estadio de Rancagua.



En las horas previas al partido, el cuerpo técnico comandado por Jorge Célico hizo todo lo posible para que sus futbolistas mantengan la concentración, pese al permanente zumbido de empresarios y delegados de equipos europeos que intentan ultimar detalles para fichar a los talentos.

Un día antes del partido con Argentina, Gonzalo Plata, el talentoso extremo del equipo, que actúa por la derecha pese a ser zurdo, firmó un contrato de cuatro años con el Sporting de Lisboa. El futbolista se enrolará a su nueva institución -en donde se forjó Cristiano Ronaldo- apenas termine el torneo Sudamericano.



Fútbol División, una empresa española dedicada a la representación deportiva fue la encargada de presentar la propuesta del cuadro portugués al Independiente, dueño de los derechos deportivos de Plata. Dicha firma exhibe en la web su catálogo de futbolistas en donde aparecen jugadores africanos, españoles y deportistas ecuatorianos de Aucas, Emelec e Independiente del Valle. Futbolistas como Mauri Quiñónez, Emerson Espinoza, volante de primera línea de la Selección Sub 20, Carlos Carabalí... aparecen en el menú de la agencia de jugadores.



“Independiente me ha dado todo lo que soy y estoy muy agradecido con ellos. Sporting Lisboa me hizo una propuesta para jugar en el equipo profesional. También había el interés del Barcelona B, pero opté por ir al equipo portugués porque quiero jugar en la Primera”, confesaba el futbolista en una entrevista con la radio Área Deportiva.

A los clubes sudamericanos cada vez más les cuesta retener a sus jóvenes talentos. Los equipos extranjeros privilegian la juventud en el momento de negociar. Plata se marcha a Portugal con apenas una temporada en la Primera: jugó 13 partidos y marcó un gol el año pasado, según las estadísticas de la Ecuafútbol.



En el cuadro de Sangolquí estaban conscientes de que el Sudamericano iba a ser una vitrina para que Plata mostrase sus condiciones. Desde el primer partido, el futbolista se volvió indescifrable para los marcadores rivales. Para la segunda y tercera fecha de la primera fase del torneo, a Plata lo referenciaban dos y hasta tres jugadores rivales.

El ecuatoriano Gonzalo Plata (der.) al momento de firmar su nuevo contrato. Foto: cortesía Gustavo Villacreces



“En Sporting estuvo Cristiano Ronaldo, estuvo Nani, también otros importantes. Encontré que jugadores grandes pasaron por ahí y por eso decidí ir para allá”, agregó Plata, nacido en Guayaquil en el 2000.



Pero el volante no es el único jugador de la Selección que podría abandonar el fútbol ecuatoriano: desde hace seis meses, la Real Sociedad de España está tras los pasos de Moisés Ramírez, el guardameta de la Selección, de 18 años.



En el interés fue clave la presencia del español Roberto Olabe. Él vino a inicios del año pasado para hacerse cargo de las divisiones juveniles del Independiente del Valle. Allí conoció a Ramírez, que entonces había pasado de la Sub 18 al equipo de Reserva.



Olabe estuvo solo unos meses en el país y decidió volver a España tras recibir una propuesta de la Real Sociedad para hacerse cargo de la coordinación técnica del club.

El español le comentó a la plana de dirigentes de la Real de la existencia de Ramírez y comenzó un seguimiento de seis meses al jugador, que pese a su edad, ya registró ocho partidos en la Serie A como reemplazo de Hamilton Piedra.



Este Diario conoció que en los próximos días se concretará el acuerdo entre Independiente y el cuadro de San Sebastián. Inicialmente, el guardameta de la Tri estará cedido a préstamo a la Real.



Otro de los futbolistas de la Sub 20 que interesa es Alexander Alvarado, de Aucas. El cuadro oriental escucha ofertas tras su buen Sudamericano.