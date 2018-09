Yahuarcocha reúne a pilotos nacionales y colombianos

LEA TAMBIÉN

Hoy, 20 de septiembre del 2018, se conoce el número de participantes que estarán en la Seis Horas del Ecuador, que se correrán el sábado 22 de septiembre en el autódromo de Yahuarcocha.

El plazo regular de inscripción concluía a las 23:59 del 19 de septiembre. Los rezagados podrán registrar su participación hasta el viernes.

Los pilotos ya realizan prácticas en el autódromo.

Los prototipos del equipo Abro y una decena de pilotos colombianos ya se entrenan para la carrera de mayor duración en pista que tiene el país. La dirigencia del Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura (Cati), que organiza el evento junto a la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo (Fedak), aguardan contar con unos 60 equipos en total, de ellos unos 25 provenientes de Colombia.



El viernes, entre las 08:00 y las 13:00 se realizará la revisión técnica, mecánica y de seguridad de todos los vehículos. Marcelo Endara, gerente del Cati, dijo que todos los pilotos deberán presentar su seguro y licencia deportiva de manejo, caso contrario no estarán habilitados.

Por la tarde, de 14:00 a 15:00 se desarrollarán las prácticas controladas y luego las mangas de clasificación para establecer el orden de salida.

Por la noche, desde las 19:20 habrá una práctica conjunta de todos los equipos para facilitar la calibración de luces en los autos, pues las Seis Horas comenzará en la tarde y culminará en horario nocturno.

El sábado, a las 13:30 se dará la largada de la competencia de larga duración que terminará a las 19:30.

Estas Seis Horas del Ecuador serán puntuables para el Campeonato Nacional de Circuitos, informó la Fedak.



Previa a la realización de la carrera se correrá una válida de la Copa Cati, que durará una hora y media.



Hay pilotos que competirán en los dos eventos. Una de ella es Camila Espinosa, una de las pocas pilotos damas .



“Estuve alejada de las pistas por casi un año. Hace un mes y medio que di a luz a Bernarda. He recuperado mi peso y condición física para las Seis Horas. En este tiempo he podido entrenarme porque no quería perderme esta carrera”, dijo la piloto de 20 años.



Con Cristian Donoso compartirá la conducción de un auto Forsa por 40 minutos en la Copa Cati. “En cambio, con Ernesto Montegro participamos en las Seis Horas, también en un Forsa. Estaré en la pista de 15:30 a 17:30. Los dos son buenos amigos que me invitaron a participar con ellos”.



Mientras ella está en carrera, Bernarda estará bajo el cuidado de María José, la madre de la joven piloto, que conduce en Yahuarcocha desde que tenía 13 años.

Como ha sucedido en los últimos seis años, el favorito es el equipo Abro, que lo dirigen los hermanos Xavier y Miguel Villagómez, que este año presentarán tres autos Rádical SR.



En los tres últimos años han sumado triunfos en las Seis Horas de Bogotá, las Seis Horas Peruanas y las Seis Horas de Yahuarcocha.



Para la edición de este año, no tomará participación Juan Diego Espinosa, quien hace tres semanas perdió a su padre y dijo estar aún superando el duelo. El año pasado, junto a Xavier Espinosa, fueron rivales directos del equipo Abro.



Una de las novedades en la carrera del sábado es la participación de tripulaciones en los autos Caterham, de fabricación ligera. Estos vehículos, de origen británico, tienen un desarrollo deportivo en Colombia, donde se corre cada año un torneo nacional de Monomarca.



El equipo LAM competirá con uno de ellos. En la tripulación está el ecuatoriano Esteban López, quien compartirá conducción con Felipe Ceballos y Sebastián Alborta.