El mercado de fichajes de la Premier League se cerrará el lunes 1 de septiembre del 2025 y el Arsenal aún no logra concretar el fichaje de Piero Hincapíe. Desde el Bayer Leverkusen, equipo del defensor ecuatoriano, negaron haber recibido ofertas de parte de los británicos.

Tras cuatro temporadas del tricolor en el conjunto alemán, el interés de los ‘gunners’ por contar con él como refuerzo se activo para la temporada 2025-2026. De acuerdo al especialista en fichajes Fabricio Romano el movimiento de Hincapié es inminente y ya existe un acuerdo con el jugador de parte del conjunto inglés.

Más noticias:

“Piero Hincapié ha dicho que sí al Arsenal y se han acordado términos personales, un trato a largo plazo está listo. Hincapié desea ir al club y es visto como un fichaje ideal por Arteta (DT). El Arsenal prepara una cuota abierta como la de un préstamo con obligación a compra… con Kowior pronto en el Porto”, señaló.

Pese al anuncio de la potencial salida del futbolista hacia la escuadra de Londres, no hay existido pronunciamientos desde este. La única reacción oficial se han dado desde la vereda alemana y no es alentadora con respecto a una transferencia.

El Leverkusen no ha entablado negociaciones por Piero Hincapié con el Arsenal

A raíz de la vinculación de Piero Hincapié con el Arsenal y su posible salida, Simon Rolfes -director deportivo del Bayer Leverkusen se refirió a la situación. El funcionario del club conversó con RTL de Alemania y expuso la postura de su escuadra, así como el estado del tricolor en esta.

“Aún no hemos recibido una oferta oficial de ningún club por Piero Hincapié, así que sigue siendo nuestro jugador. Esta es la situación actual. Por supuesto que nos gustaría retenerlo. Él sabe que lo valoramos mucho y quisiéramos que se quede con nosotros”, señaló Rolfes.

Previo a la aparición del Arsenal entre los interesados por Hincapié, otros clubes también tuvieron en su radar al ecuatoriano y se los vinculó con este, a pesar de que no se concretaron movimientos. Al inicio del mercado de verano, el Real Madrid y el Atlético de Madrid fueron los primeros a los que se lo enlazó. Después se sumaron el Tottenham y el Chelsea.

Hincapié en el Bayer Leverkusen

Piero Hincapié arribó hacia el Bayer Leverkusen a mediados del 2021 desde Talleres de Córdoba, equipo argentino al que dio el salto desde su club de formación, Independiente del Valle. Con el Leverkusen se consolidó en la zaga tanto con el DT Gerardo Seaone como con Xabi Alonso. En caso de que se mantenga en el cuadro alemán, el ciclo 2025-2026 lo hará juntó al entrenador Erik Ten-Hag.

Durante su paso por el club ‘farmacéutico’, el zaguero tricolor ha disputado 166 partidos oficiales. En ellos ha conseguido anotar en siete oportunidades y brindar cinco asistencias. Ha ganado una Bundesliga, una Copa de Alemania y una Supercopa. En el 2024 fue subcampeón de la UEFA Europa League con su club y este lo escogió como su mejor jugador de la campaña.