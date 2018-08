El pequeño Clark Kent batió un récord que Michael Phelps tenía desde 1995

LEA TAMBIÉN

Se ha retirado del deporte, pero Michael Phelps ha dejado un legado eterno. El nadador estadounidense ganó 28 medallas olímpicas y se transformó en el atleta más laureado de todos los tiempos. Pero puede que a futuro pierda su trono, ya que un niño de 10 años con nombre de superhéroe ha quebrado un récord suyo.

Se llama Clark Kent Apuada (como Superman), vive en el Condado de Monterey (California) y ha ganado la competencia de 100 metros de mariposa del Campeonato Internacional Far West con un cronómetro de un minuto y nueve segundos (1:09:38). Ese tiempo es más de un segundo más rápido de lo que lo hizo Phelps en el mismo campeonato en 1995.



Clark ha comenzado a competir hace cuatro años y ya causa sensación en los torneos locales. "Este chico no se parece a ningún otro joven al que haya entrenado. Siempre se ha destacado", dijo su coach en diálogo con CNN.

Clark Kent Apuada rompió un récord infantil de Michael Phelps. Foto de www.infobae.com



Pero según comentó su padre, Chris Apuada, las habilidades de su hijo no solamente se limitan al deporte: "Hace clases de piano, hace artes marciales, y en la escuela participa de clases de computación, codificación o programas STEM."



Por el momento, el joven prodigio de la natación no siente presión por haber roto una marca establecida por Phelps hace 23 años y disfruta del reconocimiento que se ha ganado por superar los logros de quien luego se convirtió en una leyenda del deporte.



"Me encanta nadar porque tengo mucha gente que me apoya. Mis entrenadores y mis padres siempre están ahí para mí", dijo Clark.