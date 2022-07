Angie Palacios, campeona en Panamericano de pesas en Colombia

La pesista ecuatoriana Angie Palacios se coronó como campeona panamericana de levantamiento de pesas, la noche del 27 de julio del 2022.

Con un total olímpico de 247 Kg, la tricolor se llevó el primer lugar de la categoría de 71 Kg. en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas que se realiza en Bogotá, Colombia.

Palacios se quedó con el oro en la modalidad de arranque con 113 Kg, lo que además es un nuevo récord panamericano en la categoría. Luego, en el envión, la tricolor fue plata con 134 Kg.

En la sumatoria total, Palacios se llevó el oro con 247 Kg.

Palacios compite en la categoría de 71 kilos.

21 y/o Angie Dajomes (71kg 🇪🇨) snatching 113kg / 249kg for 🥇 and a new Pan Am Record!#snatch #weightlifting #olympicweightlifting pic.twitter.com/pzHNjKCChf