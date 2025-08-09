Pervis Estupiñán volvió a ser titular con el AC Milan bajo las órdenes de Massimiliano Allegri El ecuatoriano participó en el empate 1-1 entre el conjunto italiano y el Leeds United, que se jugó este sábado 9 de agosto en el Estadio Aviva, en Irlanda.

Por primera vez desde que llegó al cuadro rossonero, el ex Liga de Quito completó un partido completo. En sus dos presentaciones anteriores, entró desde el banco o fue sustituido.

Pervis Estupiñán colaboró en el empate del AC Milan

El AC Milan abrió el marcador a los 31 minutos, luego de una gran jugada colectiva en la que intervino el ecuatoriano.

Estupiñán actuó como apoyo al dejar pasar el balón entre sus piernas, lo que permitió que un compañero llegara a línea de fondo y centrara. Un toque milimétrico de Vittorio Magni desvió el balón hacia Santiago Gómez, quien concretó la anotación.

👌 Right place, right time, right foot Giménez to give Milan the lead against Leeds in Ireland❗



GLOBAL HOME OF FOOTBALL | All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb pic.twitter.com/JVjNxktYDN — DAZN Football (@DAZNFootball) August 9, 2025

El empate para el Leeds United llegó en el complemento, a los 67 minutos, por medio de Anton Stach.

Durante su primer partido completo con el AC Milan, Pervis Estupiñán acertó el 88% de sus pases, realizó un pase clave y mandó un disparo que salió desviado, entre sus aportes ofensivos.

En defensa, logró dos despejes, un bloqueo, una intercepción y dos quites. Sin embargo, no estuvo sólido en los duelos, ya que ganó solo 3 de 10.

The second half kicks off! 👟⚽



⚪ 0-1 ❤️🖤 (46') pic.twitter.com/jw0MQg210t — AC Milan (@acmilan) August 9, 2025

Pervis Estupiñán se enfrentará a Moisés Caicedo

El AC Milan cerrará su gira de amistosos este domingo 10 de agosto, cuando visite al Chelsea de Moisés Caicedo en Stamford Bridge, Londres. El partido se jugará a las 09:00 (hora de Ecuador).

Hasta ahora, el balance para el AC Milan ha sido positivo en la pretemporada, ya que de los cuatro partidos disputados solo perdió el primero contra el Arsenal.

Posteriormente, venció al Liverpool, al Perth Glory y ahora empató con el Leeds United.

Por otro lado, el Chelsea solo ha disputado un amistoso, contra el Bayer Leverkusen de Piero Hincapié, partido que ganaron 2-0.

Este partido marcará el cierre de la pretemporada para ambos ecuatorianos antes de iniciar oficialmente la temporada.

