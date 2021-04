Perú permitirá ingreso de los clubes brasileños para Libertadores y Sudamericana

Los clubes peruanos que compiten en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana podrán ejercer su condición de local en Lima ante sus respectivos rivales brasileños, gracias a un permiso excepcional de las autoridades locales sobre la prohibición de ingreso al país de viajeros procedentes de ese país.

En el caso en la Libertadores, Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán la próxima semana con Palmeiras y Sao Paulo, respectivamente; y en la Sudamericana, Melgar y Sporting Huancayo se medirán cada uno por su lado con Atlético Paranaense y al Corinthians.



Estos cuatro clubes evitarán el camino que tuvo que seguir en marzo el Ayacucho, al que le tocó viajar hasta Quito para recibir en condición de local al Gremio brasileño, debido a que en ese momento las autoridades peruanas no dieron su brazo a torcer.



El Instituto Peruano del Deporte (IPD) hizo una excepción en esta ocasión, después de que los cuatro clubes presentasen una queja conjunta con el argumento de que viajar al extranjero les suponía un mayor coste económico y un mayor desgaste físico y emocional de sus jugadores.



En caso de que la solicitud no hubiese sido aceptada, Universitario tenía pensado jugar frente al Palmeiras en Argentina, donde se quedaría hasta la semana siguiente que le toca medirse en condición de visitante al Defensa y Justicia.



Casi con toda probabilidad, todos los equipos peruanos seguirán jugando sus partidos internacionales en Lima independientemente de si no son de la capital, pues es en esta ciudad donde se disputan todos los partidos de la liga para evitar desplazamientos a otras regiones.



Este jueves el Gobierno peruano prorrogó la suspensión de los vuelos comerciales con Brasil para contener al coronavirus, que está protagonizando los peores momentos de la pandemia en ambos países, con récords de contagios y de fallecidos.



La variante brasileña del virus, originaria de la ciudad amazónica de Manaos, ya se ha vuelto casi la predominante en algunas zonas de Perú, donde es la causante del 40 % de los nuevos contagios. En Perú la pandemia deja de momento un acumulado de 1,5 millones de casos sintomáticos confirmados, de los que 55 000 personas han fallecido.