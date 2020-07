Pedro Pablo Perlaza recibió una insinuación de que iba a ser convocado a la Selección de Ecuador

LEA TAMBIÉN

Pedro Pablo Perlaza, jugador de Liga de Quito, confesó cuáles son sus sensaciones de vestir la casaca blanca y cuál es su objetivo. El esmeraldeño confirmó que está feliz en su nuevo equipo y que aprovechó la presencia de Antonio Valencia.

En una entrevista en Radio La Red, el lateral derecho aseguró que la ausencia del 'Toño' se sentirá, pero que ya se está trabajando para encontrarle un reemplazo.



“Se ha sentido un vacío enorme con la salida de Valencia, porque era un referente dentro y fuera de la cancha. Sin embargo el grupo está muy fuerte y hay compañeros que lo van a reemplazar de la mejor manera posible”, dijo Perlaza.

Desde que llegó al equipo, el lateral derecho se ganó la titularidad. Jugó como estelar en los cuatro cotejos de la LigaPro, en la final de la Supercopa de Ecuador y en los dos de la Libertadores.



Su 'performance' con los albos en este 2020 y en el Delfín en el 2019, llamó la atención de los españoles que trabajan en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Incuso recibió una insinuación de que podía ser convocado por el holandés Jordi Cruyff.



“Me llamó Antonio Cordón para la selección ecuatoriana y me dijo que están armando una selección nueva. De ahí no volví a conversar con él, sin embargo eso me llenó de motivación para dar lo mejor y poder representar a mi país”, dijo el defensor.



Esa insinuación lo motivó. Fue antes de que se paralizara el campeonato nacional por culpa de la pandemia del nuevo coronavirus. En cuarentena trabajó por ese objetivo.



“Eso me llenó de motivación para dar lo mejor y poder representar a mi país. A la Selección jamás iré por dinero. Si me toca ir me llenará de orgullo y defenderé estos colores a muerte”, dijo Perlaza.