Pedro Pablo Perlaza: 'Estar en Liga de Quito es como estar en el Real Madrid'

El lateral de Liga de Quito Pedro Pablo Perlaza afirmó que jugar con el equipo 'albo' se compara con jugar en el Real Madrid. Además, explicó que la 'U' cuenta con un equipo de profesionales que potencia el trabajo de los futbolistas del plantel.

"Para mí, estar en Liga es como si estuviera en el Real Madrid. Con jugadores de buen pie y de alto nivel. Tiene un cuerpo técnico espectacular y compañeros que te dan consejos en el momento indicado", mencionó el futbolista en declaraciones para el programa digital Sin Censura.



El lateral de 29 años aseguró que, de no existir la paralización del torneo, a causa de la pandemia del covid-19, la 'U' estaría en los puestos altos de la tabla. "Liga tiene todo. Tienes psicólogos, utileros, personas que están pendientes de ti en todo momento. Somos como una familia".



El exjugador de Delfín SC, equipo que venció al cuadro universitario en la final del campeonato 2019, se refirió a su impedimento para salir del país, antes del viaje de Liga a tierras brasileñas, donde cayó por una goleada de 3-0 ante Sao Paulo.



"Fue un descuido de mis abogados. No sabíamos que tenía prohibición para salir del país. Yo pago la pensión a tiempo y no creo que debería tener esa prohibición. Creo que fue un acto de maldad, no sé si del abogado de mi expareja o de ella. Yo viajé a muchos lugares con Delfín y nunca tuve ningún problema", aseveró el lateral.



Para Perlaza, este es el mejor momento de su carrera deportiva, sobre todo por la gran temporada que hizo en el equipo 'cetáceo' y la convocatoria a la Selección ecuatoriana, donde espera tener una nueva oportunidad.



"Debuté un poco tarde en el fútbol profesional porque cometí muchos errores. Sin embargo, fui el mejor lateral derecho del año pasado, quedé campeón con Delfín, tuve buenas participaciones en la Copa Libertadores y fui convocado a la Selección. Eso me hizo muy feliz", analizó el esmeraldeño.



Respecto a las ofertas que podrían llegar de equipos extranjeros, el futbolista mencionó que, antes de su salida del Delfín, tuvo una oferta del Chapecoense de Brasil, que no terminó de concretarse.



"El economista José Delgado fue el encargado de negociarlo. Luego vino la oferta de Emelec, pero ya había arreglado con Liga. Por ahora estoy centrado aquí, quiero volver a entrenar con el equipo y ver a mis compañeros", concluyó el jugador 'universitario'.