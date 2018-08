Guardiola niega que Tapia le propusiera ser el nuevo seleccionador de Argentina

LEA TAMBIÉN

El entrenador del Mánchester City Pep Guardiola negó que el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) le propusiera ser el nuevo seleccionador de la Albiceleste, este viernes en la rueda de prensa previa a la primera jornada de la Premier League.

“Estoy un poco decepcionado porque el presidente (Tapia) dijo que no podía contar con Guardiola porque su salario es muy grande, para saber eso primero tienes que conocer mi salario”, dijo Guardiola.



En una entrevista emitida el martes, Tapia sonrió cuando un periodista del canal TyC Sports le preguntó si era verdad que había tratado de fichar al DT del Manchester City. “Muy difícil, billetera gorda”, respondió en tono de broma.



“Algo averiguamos. Pero había imposibilidad. Hicimos consultas. Estábamos dispuestos a hacer un esfuerzo pero no pensamos nunca que realmente era tanto (dinero)”, añadió. “Teníamos que hipotecarnos y ni siquiera así”, continuó.



Guardiola respondió con contundencia: “Sé perfectamente que el enfoque que debe tener un seleccionador es muy diferente. Nadie contactó conmigo y sí, tengo contrato y quiero estar aquí con este proyecto hasta el final”.



“Finalmente, el técnico de la selección argentina debe ser un argentino y hay muchos que son muy buenos, por lo que no voy a entrenar a Argentina”, continuó el español.



“No sé lo que ocurrirá en el futuro, pero no puede decir (Tapia) que Pep no viene debido a su salario porque para eso tiene que buscarme y conocer todo... Quizás la próxima vez lo haga mejor”, finalizó.



El Mánchester City inicia su defensa de la Premier League el domingo en el Emirates Stadium ante el Arsenal, dirigido este año por el también español Unai Emery.



La Albiceleste de Lionel Messi busca reemplazante tras desvincular a Jorge Sampaoli por las bajas actuaciones del equipo en el Mundial Rusia-2018, eliminada en octavos de final por Francia (4-3).



En los amistosos que se jugarán hasta finales de año actuará en forma interina al frente de la escuadra argentina la dupla técnica del seleccionado Sub-20, formada por Lionel Scaloni y Pablo Aimar.