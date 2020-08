La pelota volvería a rodar a los 154 días, en el torneo ecuatoriano de fútbol

LEA TAMBIÉN

La LigaPro tiene todo listo para el retorno del campeonato ecuatoriano de fútbol después de cinco meses. Más de 400 futbolistas inscritos en los 16 equipos están listos para saltar a la cancha siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades del fútbol para evitar contagios de covid-19.

En cuatro meses se disputarán los 208 partidos (incluidas las finales) que faltan por jugarse. Hasta el sábado 14 de marzo, antes la paralización, se jugaron 34 partidos. El plan inicial de la LigaPro es reanudar el torneo este viernes 14 de agosto, con seis cotejos de la modificada quinta fecha.



El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional dio luz verde para el retorno a la actividad el 15 de agosto, pero LigaPro quiere iniciar un día antes. Por ello, envió un comunicado pidiendo autorización para disputar dos partidos el viernes. Se espera, por estas horas, una respuesta favorable de la autoridad estatal.



El COE también recalcó que la planificación siempre estará sujeta a la evolución de la pandemia del coronavirus en el país. “Tendremos que adaptarnos a un calendario apretado para terminar en diciembre. Diferir partidos será complicado”, dijo Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro.



Los médicos de los clubes serán claves en la aplicación de las medidas preventivas y la realización de los protocolos. Para esto se aplican estrategias.



Wendy Montiel, doctora de Independiente, interactúa a diario con los futbolistas a través de su celular. Responde cada pregunta y no descuida un solo detalle.



En las nueve semanas de entrenamientos, en el club rayado se han realizado más de 1 000 pruebas para covid-19, entre jugadores del Primer equipo, Independiente Juniors y de Dragonas.



Montiel ha participado en charlas junto al cuerpo técnico de Miguel Ángel Ramírez, los utileros y el personal de apoyo que trabaja en el club.



“Hemos revisado cada detalle del protocolo para cumplir al pie de la letra. Eso será fundamental en el éxito de los partidos. Es una gran responsabilidad para todos porque no debemos dejar nada suelto”, manifestó Santiago Morales, gerente de los rayados.



El área de Competiciones de la LigaPro ha explicado el paso a paso que deben seguir los clubes, antes de los juegos.



Las equivocaciones pueden ser costosas para los clubes y recibir duros castigos, según el Régimen sancionador aprobado por el Consejo de Presidentes de la LigaPro.



En caso de que un futbolista inhabilitado -por no tener pruebas médicas o por no haber pasado los controles- sea parte de la delegación en la banca de suplentes o en la cancha, el club perderá el partido y recibirá una multa de USD 1 200.



Además un club puede ser multado con USD 1 200 si un futbolista besa la pelota durante un partido. También se aplicará ese castigo económico para el jugador que no utilice mascarilla en la banca de suplentes o que intercambie cualquier prenda con un compañero o un rival. La misma sanción regirá en el caso de intercambiar botellas de agua o hidratantes en el minuto autorizado por los árbitros.



La organización del partido demanda algunos cambios en la ‘nueva normalidad’. Así, por ejemplo, los primeros en llegar a los estadios serán los encargados de seguridad. Tendrán que hacerlo con cuatro horas de anticipación.



El número de personal, la respectiva identificación y sitios asignados deben ser notificados a la LigaPro con 72 horas de anticipación. Esto deber ser parte de la hoja del cronograma de actividades que deben entregar los clubes.



Allí debe constar el más mínimo detalle. El comisario de los partidos será el encargado de vigilar que en cada estadio exista la señalización y se realice la fumigación cuatro horas antes de cada partido.



Es clave la demarcación de las zonas: roja, las afueras del estadio; azul, la que comprende las áreas de prensa; y la verde, que son los camerinos, la cancha, los pasillos y la banca de suplentes.