Pelé bromeaba con Maradona sobre quién era el mejor jugador de fútbol

La leyenda brasileña Edson Arantes do Nascimento Pelé recordó este domingo su amistad con el argentino Diego Armando Maradona, fallecido en octubre de 2020, y reconoció que solía bromear con el Pelusa "sobre quién era mejor".

"A veces nos encontrábamos y pese a que no tuviéramos una relación muy cercana, bromeábamos. Él me decía cuidado porque dicen que yo soy mejor que tú. Y yo le decía puedes ser mejor, pero yo marco con la derecha, con la zurda, de cabeza, y tú no, y reíamos", recordó Pelé, quien concedió una entrevista a la televisión nacional italiana "Rai Tre".



"Siempre bromeábamos sobre quién era mejor, pero para Dios todos somos iguales", agregó.



La leyenda brasileña, único jugador de la historia del fútbol capaz de ganar tres Mundiales, repasó además el origen del nombre Pelé y reconoció que cuando era pequeño no le gustaba.



"Mi nombre era Edson y todos me llamaban Pelé. No me gustaba Pelé porque yo era un fan de (el inventor estadounidense, Thomas) Edison", dijo.



En la conversación, Pelé, que ya recibió la vacuna contra el coronavirus, destacó además la importancia de tomar las medidas de seguridad para protegerse durante esta pandemia.