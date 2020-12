Pedro Quiñónez, de El Nacional: 'Nunca hemos abandonado el barco'

El día que lo presentaron como jugador de El Nacional, Pedro Quiñónez se tomó fotografías con los hinchas que lo esperaban con una bandera. El exjugador del Emelec volvía al club que lo vio nacer deportivamente y por ello prometió a ese puñado de aficionados que haría quedar bien a la institución.

Después de 11 meses, el equipo se pelea la permanencia en la Serie A en medio de una serie crisis institucional. Quiñónez, en el ojo de la tormenta, después de ser el representante de sus compañeros, que reclaman el pago de sus sueldos.



Pero también es la voz cantante que alienta a la hinchada a no perder las esperanzas. Quiñónez sabe que el momento es complicado, pero afirmó que ante el macará jugaron con el corazón.



"Han sido partidos duros, momentos difíciles. Ayer (jueves 17 de diciembre) jugamos con todo el amor que sentimos por esta camiseta gloriosa, se consiguió un resultado positivo para seguir con vida. Nunca imaginamos estar en esta situación", dijo el mediocampista.



Quiñónez volvió a escuchar a los hinchas. Así como ese primer día de su regreso al cuadro militar. Esta vez lo hizo en las redes sociales, donde pedían empuje y corazón en la cancha.



"Los pedidos de los hinchas en redes fue un empuje. En el camerino nos apoyamos el uno al otro, dejamos de lado las circunstancias para salir a la cancha fuertes. Estábamos pendientes del partido de Orense y concentrados", afirmó.



Pero el camino no es sencillo. En Machala enfrentarán al Orense, otro candidato al descenso. Es un rival directo y para quedarse en la Serie A necesitan ganar o ganar. Un empate los condena a bajar a la B.



"Vamos a dejar la vida en Machala. Las posibilidades están intactas, Dios nos pone en frente esta situación. Los hijos sufren ver que llegábamos a la casa sin resultados. Tenemos una final y hacer respetar esta camiseta", afirmó.



El experimentado mediocampista, tricampeón con los azules y una de las figuras actuales del equipo criollo aseguró que nunca quisieron abandonar el barco, pero la situación no fue sencilla.



"El grupo nunca mezcló las vicisitudes con el fútbol. Nunca hemos abandonado el barco, necesitamos el empuje de la hinchada y no los vamos a defraudar. Es un privilegio tener al profe Villafuerte y a Perdomo Véliz", dijo Quiñonez.