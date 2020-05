Pedro Quiñónez aseguró que un empresario 'condicionó' su puesto en el Mundial de Brasil 2014

LEA TAMBIÉN

Pedro Quiñónez lamenta no haber sido considerado en el listado para la Copa Mundial de 2014. A pesar de haber disputado la mayor parte de los partidos de las eliminatorias, el jugador no fue considerado en la nómina del DT Reinaldo Rueda.

El volante de El Nacional, que en aquella época se destacaba en Emelec, aseguró que un empresario condicionó su asistencia al torneo. Quiñónez -sin dar nombres- aseguró que el agente le pidió USD 350 000 como condición para que lo fiche un club de Arabia Saudita. El jugador se negó y poco después fue descartado de la lista.



En su lugar fue llamado Carlos Gruezo. Incluso cuando Alejandro Castillo se lesionó en un amistoso antes del torneo internacional, el DT Rueda no lo convocó y prefirió llamar a Oswaldo Minda.



El entrenador colombiano llamó a Quiñónez para la gira de amistosos previos al Mundial en Estados Unidos, pero al final lo descartó. El mediocampista tuvo que abandonar la concentración a pocos días de que arranque el torneo en Brasil.



​"A mí me sacaron de lista del Mundial de Brasil porque hubo un empresario que me quiso llevar al fútbol árabe y yo no acepté. Me pidió USD 350 000 y yo no le quise dar, por eso me sacaron y llevaron un jugador más joven que él representaba", dijo el esmeraldeño a la Radio Play FM Deportes de Guayaquil.



​En la charla, el jugador de 34 años también admitió que se marchó de Emelec, equipo con el que ganó cuatro títulos, porque no entraba en el presupuesto económico. El presidente Nassib Neme fue quien informó al futbolista de la decisión.



Desde inicios de 2020, el jugador fichó por El Nacional. En el equipo militar Quiñónez se formó como profesional.