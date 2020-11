Pedro Pablo Perlaza ofrece disculpas por sus expresiones en el partido entre Barcelona y Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

El lateral derecho de Liga de Quito, Pedro Pablo Perlaza, emitió un comunicado este martes 2 de noviembre a través de las redes sociales del club. Allí, el futbolista ofreció disculpas por las expresiones captadas en la transmisión del partido entre Barcelona y Liga de Quito en él estadio Monumental, por la cuarta fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro.

Perlaza argumentó que “estas discusiones se dan regularmente en el desarrollo de los partidos no solo en nuestro torneo sino seguramente en todas las canchas donde se juega un partido de fútbol. Muchas veces la pasión, la vehemencia y la cabeza valiente hacen que digamos expresiones que no representan nuestro sentir, pero que dentro del contexto de un partido de fútbol son parte del día a día y de todos quienes participamos del mismo”, escribió en su parte esencial.



Cierra el documento ofreciendo disculpas a los árbitros, a sus colegas futbolistas y a los hinchas. El pronunciamiento de Perlaza se dio 48 horas después del partido y luego de que el video se volviera viral en las redes sociales. Según Miguel Ángel Loor, el presidente de la LigaPro, el incidente que está grabado en la transmisión del partido no consta en el informe arbitral.



La Comisión de Disciplina de la LigaPro tiene previsto reunirse este miércoles 4 de noviembre para sancionar los hechos ocurridos en los ochos juegos de la fecha. Todavía no se han conocido detalles de una posible sanción para Perlaza por el insulto a uno de los árbitros en el estadio Monumental.

El DT Pablo Repetto confía en contar con Perlaza en el partido ante Orense, por la quinta fecha del campeonato ecuatoriano. Los albos recibirán a Orense este viernes en el estadio Rodrigo Paz Delgado.