El exjugador de Barcelona y de Perú, Pedro León falleció a los 76 años

El exfutbolista peruano Pedro 'Perico' León, una de las leyendas del balompié inca, falleció de neumonía tras ser internado en una clínica limeña, informaron familiares el domingo 10 de mayo del 2020.

“Como el mejor nueve, falleció un día nueve. Estamos muy tristes por su fallecimiento”, dijo a la radio RPP Angélica León al comentar el deceso de su padre de 76 años, el día sábado.



“Era una personal noble y humilde, de corazón inmenso. Quiero que todos los recuerden como la persona maravillosa que fue”, indicó.



El exfutbolista murió de un cuadro de insuficiencia renal y neumonía.



El exídolo del Alianza Lima y Barcelona SC fue sometido el 28 de abril a una prueba molecular por coronavirus como parte del protocolo de sanidad de la clínica con resultado negativo.



'Perico' León participo con la selección peruana en la Copa Mundial de México-1970, alcanzando los cuartos de final.



“¡Hacia la eternidad! Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro ídolo, Pedro 'Perico' León, el mejor 9 en la historia del fútbol” , indicó en Twitter Alianza Lima.



“Si Perico hubiera nacido en Brasil, él hubiera sido el Rey del fútbol y no yo”, llegó a decir Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' tras un amistoso en 1966 entre el Santos y Alianza.



León jugó en el Barcelona de Guayaquil entre 1971 y 1972.



“ Descansa en paz tío 'Perico' León (el mejor 9 de la historia del fútbol peruano). Que Dios te tenga en su gloria. Mis condolencias a los familiares ” , lamentó en Instagram el delantero Paolo Guerrero del Internacional de Brasil.