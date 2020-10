Sencillez de Pedri González, quien anotó en la goleada del FC Barcelona, se viralizó en redes sociales

LEA TAMBIÉN

Pedro González, conocido como Pedri, cumplirá su mayoría de edad el próximo 25 de noviembre y ya hace historia con el FC Barcelona en la Champions League. Este martes 20 de octubre del 2020, él marcó un tanto en la goleada ante el Ferencvaros por 5-1. No fue el único menor de edad en anotar un gol en este partido, junto con Ansu Fati se convirtieron en los primeros menores de edad que marcan en un mismo partido en toda la historia de la Liga de Campeones.



Pero lo que llamó la atención a los internautas en redes sociales ha sido la sencillez y humildad de Pedri.



Desde este martes 20 se viralizaron unas imágenes del jugador blaugrana, en ellas se pudo ver al futbolista al llegar y salir del estadio. El jugador canario llegó al coliseo azulgrana con una bolsa de plástico de un supermercado en la que llevaba su uniforme. Tras el partido, un taxi le esperaba para llevarlo a su domicilio.

La foto de Pedri llegando al Camp Nou con sus pertenencias en una bolsa de plástico. Foto: Captura

En redes sociales los internautas publicaron, entre otros mensajes; “La bolsa de aseo de Pedri es una del supermercado, me representa”, escribió un fanático en su cuenta de Twitter junto a la foto del jugador.



“Sin estuche de Gucci o LV. ¡Me encanta! ¡Bravo! ¡Espero que eso no cambie!”, afirmó otro seguidor de redes. “Me hizo recordar a cuando vas a jugar con el equipo de barrio”, fue otro de los comentarios.



Ronald Koeman, entrenador del Barça, lo llevó al banco de suplentes y lo eligió para jugar los últimos treinta minutos del duelo en lugar de Ansu Fati. Anotó el cuarto tanto del equipo. Tras su brillante actuación, Pedri se marchó a su casa en un taxi, tal como mostró el periodista español Josep Soldado en Twitter.

De hecho, en taxi, es la manera en la que Pedri se mueve por la ciudad o regresa a su casa después de los entrenamientos en la Ciudad Deportiva, señalan medios españoles, pues al ser menor de edad, todavía no tiene permiso de conducir, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, quienes se marcharon en sus autos personales.



“Esta simplicidad lo llevará muy adelante en la vida, pronto registrará su nombre en el libro de leyendas”, consideró un usuario al ver la imagen.



“¡Qué futuro tienes, Pedri! Sigue así y acabarás siendo un mito del barcelonismo. ¡Trabajo y humildad, que clase te sobra!”, aseguró otro.



La normalidad con la que Ansu y Pedri viven el fútbol llama la atención en un mundo de estrellas.



“Cuando entro (en el campo), intento evadirme de la realidad y pienso que estoy en casa jugando con mi hermano”, dijo Pedri tras la goleada ante el Ferencvaros.



“Cuando me vaya a la cama pensaré que he cumplido un sueño. El gol fue gracias a mis compañeros, y estoy muy contento por debutar y poder aportar al equipo”, aseguró el joven Pedri.



Ansu también escribió otra línea en su hoja de récords con el tanto conseguido la noche del martes, pues se convirtió en el primer jugador en anotar dos goles antes de cumplir 18 años. El primero lo consiguió en Milán ante el Inter, el 10 de diciembre de 2019, y arrebató el récord de precocidad en la competición que Peter Ofori-Quaye tenía desde 1997, con 17 años y 195 días.



Pedri y Ansu son la última contratación de la directiva de Josep Maria Bartomeu antes de abandonar el club.