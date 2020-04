Esteban Paz confirmó que Liga de Quito planea retener el salario de los jugadores

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito no contempla una reducción de los salarios que percibe la plantilla. El directivo albo Esteban Paz les propuso a los futbolistas retener su sueldo hasta que se supere la crisis sanitaria por la pandemia global del covid-19 (coronavirus).

​Paz también confirmó que el equipo albo hizo una donación de USD 40000 a través de la fundación Karla Morales y la LigaPro para la compra de insumos médicos y ayuda a los más necesitados.



​El dirigente señaló que los futbolistas aceptaron el acuerdo, como aporte al club para afrontar los problemas económicos por la paralización del torneo ecuatoriano.



"Sin duda los jugadores han sido muy receptivos para entender la situación. Unos más que otros, por supuesto, con preocupaciones, pero no dispuestos a ceder mucho; otros fueron comprensivos y dispuestos a ceder mucho. Hoy por hoy solo hemos hablado de retención, no hemos tocado el tema de cortar presupuestos y reducir salarios. Sin duda si esto se alarga por un período mayor a 60 días tendríamos que encaminar las conversaciones con los jugadores en otro sentido, que podrían ser recortes en la plana salarial", aseguró el miembro de la Comisión de Fútbol de Liga.



Paz también calificó de "apresurada" la decisión de clubes como Barcelona SC y Emelec, que se retiraron de la Copa Ecuador 2020. En el consejo de los presidentes de hace dos semanas se planteó un pedido para suspender el torneo, pero no se llegó a un acuerdo.



"Lo que se resolvió era la posibilidad de cancelar las competencias infanto-juveniles por la preocupación que esto pueda tener en sus familiares. Y fue por el desconocimiento que tenemos sobre este virus y evitar el contagio. Por eso me sorprendió el comunicado de forma individual (de Barcelona y Emelec). Yo creo que deberían ser posiciones de grupo, pero están en todo su derecho de expresarse como a ellos les parezca", dijo Paz, en una entrevista con Mundo Deportivo en Radio Cobertura FM de Quito (104,1).



El directivo de la 'U' conversó con Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, y con Francisco Egas, presidente de la FEF, sobre la resolución que tomaron Barcelona SC, Emelec y luego la emprendieron otros clubes como Guayaquil City y Deportivo Cuenca.



​"El equipo que no participe en la Superliga femenina o los torneos formativos puede perder la licencia de clubes. Eso le limita de participar en un campeonato nacional y un torneo internacional (...) Desde mi óptima me parece una posición muy prematura", indicó.



Por otra parte, Paz confirmó que la paralización ayudó a mejorar el césped del estadio Rodrigo Paz Delgado, que está listo para las competencias de Liga y las eliminatorias a la Copa Mundial de Catar 2022.