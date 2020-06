Esteban Paz: 'No es normal que Nassib Neme compare a una persona con la Chilindrina'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, confesó su malestar ante as acusaciones y declaraciones de Nassib Neme, presidente de Emelec. El dirigente del cuadro porteño le acusó de solapar el escándalo denominado Chila-Cheme. Esto genero una serie de cruces verbales.

Paz se refirió a Neme como el 'Cuatro Caras', mientras que el el dirigente eléctrico lo tildó de y lo comparó con la Chilindrina. Este, un personaje de ficción del Chavo del 8 que se hizo famoso por sus berrinches.

"Esto inició Neme yo no lo inicie y causa un daño enorme al fútbol ecuatoriano (...) No es normal que compare a una persona con la Chilindrina. Debe tener algún problema", aseguró Paz.



Aseguró que en Emelec se vive una ansiedad por ser primeros en todo. Por eso los acusó de no haber acatado la disposición de la LigaPro para retornar a los entrenamientos. Ahora el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) dio marcha atrás a su decisión de permitir prácticas de deportistas profesionales.



"En Emelec siempre es una desesperación por querer ganar y ser el primero (...) Todos los presidentes estamos respetando los protocolos para volver a la actividad, excepto uno. Y no tengo nada personal con Neme", dijo el dirigente albo.

Paz aprovechó también para aclarar cuál es la situación económica del club. Incluso aseguró que uno de sus principales auspiciantes ha decidido suspender el auspicio, pero no romper el contrato. Esto ha generado un conflicto económico.



"A nosotros nos suspendió el contrato Banco de Pichincha, en el caso de la LigaPro está rompiendo el acuerdo argumentando con posiciones claras de porque está rompiendo el acuerdo, es una decisión del banco no tiene ningún tinte político", aclaró Paz.