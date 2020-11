Esteban Paz insta a la FEF y a la LigaPro a investigar las denuncias de corrupción de Carlos Manzur

LEA TAMBIÉN

Esteban Paz, presidente de la Comisión Especial de Fútbol de Liga de Quito, instó a que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la LigaPro realicen una investigación sobre las denuncias de corrupción realizadas por Carlos Manzur.

El directivo utilizó su cuenta de Twitter para comentar una publicación sobre la renuncia de Manzur, quien renunció a la presidencia de la Comisión de Arbitraje.



"Terribles comentarios de Carlos Manzur para tomar la decisión de renunciar a la Comisión de Arbitraje, sin duda alguna, argumentos de sobra para que @FEF y @ligapro realicen una profunda investigación y saber con claridad que dirigentes son los que denigran y corrompen al fútbol", escribió Paz.



Manzur presentó su renuncia a la Comisión de Arbitraje de este organismo tras las polémicas de la cuarta fecha de la segunda etapa de la LigaPro.



"Se me acabó la paciencia, espero que venga una persona con más energía para soportar todo esto y ojalá pueda cambiar muchas cosas en el arbitraje", sostuvo Carlos Manzur en Radio Diblú.



Las polémicas ocurrieron en los juegos entre Aucas vs. Emelec y Barcelona vs. Liga de Quito.



En el primer juego, Marlon Mejía, de Emelec, fue expulsado, tras una falta al oriental Carlos Cuero y el juez Álex Cajas.



En el duelo entre canarios y albos, Byron Castillo cayó en el área de Adrián Gabbarini. El réferi René Marín consideró que el jugador de Barcelona simuló la falta y le exhibió la tarjeta amarilla, ante los reclamos del técnico Fabián Bustos en la banca torera.