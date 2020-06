Esteban Paz dice que la Ecuafútbol debe abrir el expediente de Chila si así lo solicita la Conmebol

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito mantiene su postura de que actuó bajo los reglamentos tras el pedido de la Conmebol a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) de que le entregue información sobre el expediente del caso Chila-Cheme.

“La única (defensa) que tenemos es presentar lo que pasó, presentar la sanción cómo se dio. No hay más vueltas que darle. El expediente lo tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y la Federación tendrá que, si es consultada, tendrá que abrir el expediente”, expresó Paz en una entrevista con BENDITO FÚTBOL.



Ángel Cheme adulteró su identidad y ganó la Recopa Sudamericana del 2010 cuando era conocido como Gonzalo Chila y defendía a Liga de Quito. Fue suspendido dos años por la FEF y, posteriormente, se le redujo a un año el castigo.



Paz aseguró que la Ecuafútbol investigó el incidente a finales de 2010 y determinó que Liga de Quito no tuvo responsabilidad en el caso. Hace dos semanas, Nassib Neme, directivo de Emelec, calificó de 'hipócrita' a Paz, por supuestamente conocer la identidad fraudulenta de Cheme, algo el directivo rechazó.

"El expediente lo tiene la FEF. No había ningún impedimento para que (Gonzalo Chila) jugara en ese momento porque no había ningún fallo de ningún juez. La FEF no tenía argumento para levantarle algún expediente. Cuando el tema se levantó ahí se abrió la investigación y se confirmó la falsificación, que ni siquiera la hizo él. Es fácil desprestigiar", dijo Paz.



El dirigente de la 'U' indicó que los casos de falsificación son comunes en el fútbol ecuatoriano por la falta de controles en las inscripciones. Paz puso de ejemplo el caso del zaguero Carlos Moreno, quien ganó tres títulos con Emelec (2014, 2015 y 2017) con una identidad falsa. El futbolista jugaba como ecuatoriano, pero en realidad era de nacionalidad colombiana.

#EstebanPaz: "¿Por qué debíamos creerle a un ciudadano que vino a extorsionar a Liga por plata? Patricio fue clarísimo con declaraciones en aquella época. Le dijo que vaya donde un juez y presente una denuncia" — Bendito Fútbol (@BenditoFutbolEC) June 5, 2020



La Conmebol hizo el pedido a la FEF a través de una carta enviada a Gustavo Silikovich, secretario general de la Ecuafútbol. En la misiva, Conmebol además realiza consultas a la Ecuafútbol. Le pregunta si tenía sospechas o conocía sobre la verdadera identidad de entonces el jugador conocido como Gonzalo Chila. También le consulta si se cumplieron todos los requisitos en la inscripción del futbolista.



El documento tiene la firma de Mariano Zavala, de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol. Días atrás, el club argentino Estudiantes de La Plata presentó un reclamo oficial ante la Conmebol para que le adjudique la Recopa 2010 por la supuesta “falsificación de documentos” del volante Ángel Cheme.