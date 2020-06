Esteban Paz dice que Antonio Valencia no es el más costoso de la plantilla de Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

En Liga de Quito, la dirigencia ya planea una renovación de contrato con Antonio Valencia. El Amazónico firmó con la escuadra alba en el 2019, cuando retornó del Manchester United tras una década en ese club y 14 años en el fútbol europeo.

Según Esteban Paz, dirigente del club, la directiva y el 'Toño' ya han tratado el tema de la renovación, pero por ahora es prematuro. Eso sí, en Pomasqui y Ponciano están satisfechos con Valencia, no solo por lo que aporta al equipo, sino lo que comercialmente genera para la institución.

"Con Antonio hemos conversado varias veces de ampliar el contrato, tiene un año más y está muy feliz en Liga, estamos solventados en ese tema para no presionar con una conversación. Tanta envidia generó lo de Valencia que ya la gente que no tenía como desprestigiar, empezó a inventar cualquier cosa, cifras estúpidas de los envidiosos”, dijo Esteban Paz, dijo



“La valía de Antonio es impagable para lo que representa para el fútbol ecuatoriano. Él no vino por plata, vino por regresar a su país y que lo valoren los que lo quieran valorar. Veamos si en el futuro podemos hablar de una renovación, porque él quiere y nosotros también queremos”, aseguró Paz en una entrevista en Área Deportiva.



El presidente de la Comisión Especial de Fútbol del club también reveló que el amazónico no es el jugador de más costoso de la actual plantilla que comanda el DT Pablo Repetto. Además fue enfático al afirmar que las cifras que se han especulado en redes sociales son parte de un plan de desprestigio de los contrarios a Liga de Quito.



"No es para nada los USD 140 mil que mencionaban. Por supuesto que hemos tenido una inyección importante de auspiciantes, se ha elevado el nivel de interacción de Liga a nivel nacional e internacional con la llegada de Valencia, todo eso nos permite generar recursos”, dijo Paz sin precisar el monto real de que percibe el exjugador de los 'Diablos Rojos'.



El excapitán del Manchester United ha disputado 30 partidos y ha marcado un gol. Es, además, el referente del equipo y un imán comercial e imagen de los albos a nivel nacional e internacional.



“Somos nosotros los que nos responsabilizamos y estamos completamente a gusto con Antonio. Él no es el jugador más caro de Liga… Ese nivel de absurda oposición tomaron los envidiosos”, dijo el directivo.