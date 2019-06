Esteban Paz asegura que el ‘acuerdo con ‘Toño’ Valencia está listo’ y, de concretarse, jugará con el número 16 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La directiva de Liga Deportiva Universitaria se ilusiona con la posible llegada de Luis Antonio Valencia al elenco 'albo'. Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol, aseguró que el acuerdo con el jugador está hecho, pero que el 'Toño' tomará una decisión luego de la Copa América.

​"El acuerdo con él está listo, pero el tomará la decisión después de la Copa América. Estoy muy ilusionado, sería uno de los contratos más grandes en la historia del fútbol ecuatoriano. Tenerlo al 'Toño' con ritmo de partidos eso será fantástico", comentó Paz en diálogo con Radio Área Deportiva (99.3 FM en Quito) sobre el acercamiento entre el club universitario y Valencia.

​El dirigente de LDU dio detalles del pedido del exjugador del Manchester United para llegar a la 'U'. "Lo que Antonio nos ha dicho que hagamos un contrato de dos años con una extensión a tres, lo hemos aceptado. Él no regresa al país por dinero, una persona dio hasta cifras. Antonio le gusta el proyecto deportivo de Liga".

#LasVocesDelFútbol | Al Aire Esteban Paz, dirigente de @LDU_Oficial "Estoy muy ilusionado, sería uno de los contratos más grandes en la historia del fútbol ecuatoriano. Tenerlo al Toño con ritmo de partidos eso será fantástico".



En vivo, por @AreaDeportivaFM 99.3FM 📻 pic.twitter.com/8DWQRIs8ag — Área Deportiva FM 📻🎙 (@AreaDeportivaFM) 18 de junio de 2019



Sin embargo, Paz es consciente de que el jugador de 33 años tiene varias ofertas. "Estamos muy ilusionados, Antonio tiene muchas ofertas, no sería fácil para él rechazar todo eso. No está nada cerrado, pero mantengo esa esperanza". Al 'Toño' le han llegado propuestas de China, Turquía y Estados Unidos.



Valencia se encuentra en Brasil, junto a la Selección ecuatoriana, disputando la Copa América. La decisión, de su futuro, la tomará luego del torneo internacional. "Antes no puedo decir que Antonio ya está en Liga, repito el tomará la decisión después de la Copa América. Hay una enorme ilusión con Antonio Valencia, ojalá se ponga la 16. Acá se lo va acoger con los brazos abiertos", concluyó.