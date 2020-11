Paúl Vélez dejó abierta la posibilidad de salir del Macará al final del 2020

"Se ha cumplido un ciclo", fue la frase que utilizó el DT Paúl Vélez, para dejar abierta la posibilidad de abandonar la dirección técnica de Macará. El entrenador se refirió a su continuidad, en una entrevista, la mañana de este 19 de noviembre de 2020.

A través de un programa digital en Ambato llamado El Cabezazo, el estratega cuencano criticó a los hinchas del cuadro celeste que reclamaron por resultados cuando el equipo vivió un bajón en el torneo LigaPro.



"Me hubiese gustado que todos los hinchas que acudieron al estadio la semana pasada hoy también hubiesen estado ahí aplaudiendo a los jugadores: al buen hincha se le conoce en las buenas y en las malas", cuestionó. Esto, tras el vital triunfo que consiguió 1-0 sobre Técnico Universitario, en el estadio Bellavista, el miércoles 18 de noviembre.



"A mí me pueden criticar lo que sea, el técnico es pasajero, pero sí me molesta que ciertos hinchas critiquen el trabajo de la dirigencia. La verdad, se necesita ser tonto para criticar eso; quién puede querer más a un equipo como lo quieren los Salazar", agregó sobre los aficionados que piden la salida de los directivos Miller y Orlando Salazar, quienes están al frente de la institución.



Sobre su futuro en el Macará, Vélez fue enfático: "La dirigencia sabe que por mí me quedo 10 años, pero siento que el hincha de Macará ya se cansó de nosotros. Hay cosas que a uno lo desaniman como que duden de mi persona y que las cosas que conseguimos han sido de suerte".



Luego, el estratega cuencano destacó que "han sido los cinco mejores años de mi vida en Ambato, por todo lo vivido, por todo lo que hemos recibido". Y sobre los buenos seguidores macareños, sostuvo: "La hinchada de Macará para mí es la más grande, han sido muy cariñosos conmigo. A Cuenca ni la he extrañado, la verdad".