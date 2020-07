Paúl Vélez es el indicado para dirigir a la selección nacional, según Carlos Sevilla

LEA TAMBIÉN

Carlos Sevilla expresó que la Tricolor necesita inmediatamente un técnico que conozca el fútbol ecuatoriano. Por ello, destacó que el más indicado es el ecuatoriano Pául Vélez, al frente del Macará de Ambato.

"No hay más tiempo que perder. Las eliminatorias serán en octubre", indicó Sevilla a BENDITO FÚTBOL. El DT ganó los títulos de la Serie A al frente de Emelec y Deportivo Quito.



"Se despilfarrando el dinero pagando grandes cantidades que, para mi, no merecía Jordi Cruyff por su falta de experiencia y más aún si no trabajó. Con ese dinero, se pudo contratar a un experimentado que conozca el camino de eliminatorias", explicó, pero añadió que ahora ya no hay tiempo para contar con un estratega con recorrido. Jordi Cruyff tuvo un salario mensual de USD 150 000.



Por eso, reitero que Paúl Vélez reúne las condiciones para armar la selección ecuatoriana, que tendrá su debut en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 el próximo 8 de octubre del 2020. Ese día, tiene previsto jugar ante Argentina como visitante, en la primera fecha del torneo regional.



Además, la Tricolor tendrá entre 11 y 12 días, entre agosto y septiembre, para realizar una preparación. Esos días serán parte de la fecha FIFA antes del inicio de las eliminatorias sudamericanas al Mundial.



Vélez tiene 49 años y solo ha dirigido en Ecuador. Ha estado al frente de Deportivo Cuenca, Técnico Universitario, Liga de Loja, Deportivo Quito y, ahora, en Macará.



Sevilla también cuestionó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por su manejo en la gestión de los entrenadores para la Tri. "Haber despedido a Hernán Darío Gómez ya le costó dinero a la Federación. Lo de Klinsman, del Hierro, Solari y Moreno no se dio. Nos damos cuenta que la falta de experiencia, de los amigos en el fútbol a nivel internacional, hacen falta".