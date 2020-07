Paúl Vélez es el entrenador que propone Francisco Egas para dirigir a la Tri 

LEA TAMBIÉN

Paúl Vélez, entrenador cuencano de 49 años y que es el DT de Macará de Ambato, es el principal nombre para dirigir la Selección ecuatoriana de fútbol y reemplazar a Jordi Cruyff. El nombre del estratega es el principal candidato del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, para que asuma la Tricolor de inmediato.

El presidente de Macará, Miller Salazar, admitió que la posibilidad de Vélez a la Tricolor fue planteada por el propio Egas porque cumple el principal requisito: ‘conoce el medio’. “Sería un orgullo que vaya a la Selección. Es el mejor entrenador nacional. Me alegro por Paúl si es que se da. Le dije hace cinco años que algún rato iría a la Selección”, dijo el presidente ambateño a las 13:20 de este 23 de julio de 2020 en radio Caracol. Anticipó que hay una cláusula de rescisión.



Este Diario conoció desde el lunes pasado por directivos cercanos a Egas que el nombre del uruguayo Pablo Repetto y el del ecuatoriano Vélez fueron prioridad entre los candidatos que manejaban para reemplazar a Cruyff. Este jueves 23 de julio de 2020, el nombre de Vélez es la primera opción.



De hecho, el celular de Salazar no ha parado de sonar este jueves 23 de julio consultando si es verdad la llegada del DT a la Tricolor. Vélez entrenó con normalidad en el complejo de Macará en la Providencia. No contesta su celular y prefiere el silencio. Sin embargo, los directivos celestes esperan que sea la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) la que emita un pronunciamiento al respecto.



Vélez, quien ascendió a Macará a la Serie A logró clasificar a los celestes a la Copa Libertadores por primera vez en su historia y también clasificó a la Copa Sudamericana. En el 2004 dirigió al Deportivo Cuenca, pero perdió la final ante el Deportivo Quito en el Atahualpa. La posible llegada del técnico se da en medio de una pugna dirigencial del Directorio de la FEF.