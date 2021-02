Pau Gasol fichará por el Barcelona para disputar la Euroliga de baloncesto

El Barcelona español y el pívot Pau Gasol cerrarán su vinculación hasta finales de la presente temporada antes del próximo miércoles 24 de febrero de 2021, fecha límite para la inscripción en la Euroliga, según pudo saber EFE de fuentes próximas a la negociación.

El jugador se mostró molestó por la filtración producida tras el acuerdo cerrado entre ambas partes y que motivó que uno de los candidatos a la presidencia del club, Toni Freixa, anunciara la posibilidad de que Gasol firmara por el Bara, pero no hasta el punto de romper el acuerdo.



Las negociaciones entre ambas partes se iniciaron el pasado verano, pero no llegaron a fructificar. Pau Gasol, de 40 años, tuvo que ser intervenido en marzo de 2019 de una fractura del escafoide tarsiano del pie izquierdo y pese a que meses después volvió a jugar con los Bucks, recayó de su lesión y si siquiera pudo debutar con los Trail Blazers de Portland, con los que firmó después.



La idea de Gasol es jugar unos meses para entrar en competición y poder disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, que serían los quintos que disputaría, para después retirarse definitivamente, por eso el mayor de los Gasol necesita cerrar este acuerdo y, sobre todo, jugar.



Pau Gasol se encuentra en Estados Unidos recuperándose de la lesión y aún anunciándose el acuerdo que le vincule al Bara hasta final de curso no se le espera que viaje a Barcelona esta semana.



El jugador percibiría la parte proporcional del salario mínimo estipulado en el convenio colectivo (68.337 euros) y sería inscrito en la Euroliga, ya que a diferencia de lo que ocurrió con Thomas Heurtel, que se desligó del Bara hace unas semanas, Gasol no ha jugado esta temporada en la máxima competición continental y podría ser inscrito.