Patricio Lara: ‘Tenemos el peso de ser campeones’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

¿Armar la Selección para el Preolímpico fue difícil por falta de tiempo?

Sí. Tuvimos poco tiempo para trabajar en la Selección Sub 23. Nos tocó asumir la Selección mayor y aprovechamos las convocatorias de ese equipo para incluir jugadores jóvenes que pudiéramos observar para este torneo juvenil.

Pero la mayoría fueron los de la Sub 20, que ya ­conocían

Algunos sí. Nos sirvió también para ganar tiempo, porque no teníamos la posibilidad de hacer microciclos. Después de los Juegos Panamericanos, apenas tuvimos un microciclo más, porque nos volvieron a pedir que asumiéramos a la Tri mayor.



¿Viajaron a Perú convencidos que de ahí saldría la lista definitiva?

Sí. Tuvimos la suerte de viajar a Perú y jugar dos amistosos. Eso nos dio la oportunidad para ver a los nuevos, cómo reaccionan.

¿Qué conclusiones dejaron esos amistosos?

Ganamos uno y perdimos el otro. Sin justificar la derrota, el último fue un partido anormal en el que hicimos muchos cambios. Vimos reacciones de jugadores. Aprovechamos para conocer cómo actúan en la adversidad y en la fortuna, cuando ganamos el primer partido. Nos sirvió la concentración para concretar la convocatoria ­final que irá a Colombia.



¿La planificación respecto de lo que se hizo para eel Sudamericano y el Mundial en Polonia cambió drásticamente?

La Selección absoluta sí nos quitó tiempo para preparar al equipo. Para el Suda­mericano de este año tuvimos a todos los jugadores a disposición y pudimos cumplir. Lo mismo sucedió en el Mundial. Pero no pasó lo mismo con los Panamericanos. Tampoco pasa ahora, con estos Preolímpicos. Tuvimos dificultades. Cuando no se tienen los tiempos prudenciales, todo se dificulta. Esperamos que a partir del 3 de enero podamos tener a todos los jugadores a disposición para empezar trabajar.



¿Hablaron con el Directorio de la Ecuafútbol sobre lo que implicaba ‘desconcentrarlos’ del objetivo del Preolímpico?

Tuvimos algunas charlas en los viajes. Pero no lo dijimos concretamente. No topamos nada de las consecuencias que podría acarrear el no tener el tiempo prudencial para trabajar en el proceso del Preolímpico. Se dio de esa manera y acá estamos. Tenemos expectativas de que llegue enero y el debut ante Chile.

Todas las selecciones aprovecharon este mes para jugar amistosos.

¿Analizaron ya el juego de Chile?

Sinceramente, no. Pero sí tenemos los contactos para adquirir los materiales correspondientes de todos los equipos que vamos a enfrentar.



¿Cuándo se sentarán a analizar a los rivales con el cuerpo técnico?

Inmediatamente. Vamos a trabajar acá en el país del 3 al 16 de enero. Eso sí, estamos adelantando algunos componentes.



En la nómina hay seis jugadores del Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana. ¿Cuánta presión puede recaer sobre la Tri tenerlos en cancha?

Presiones no hay. Indudablemente son jugadores que ya saben lo que es jugar finales. Ya vivieron ese ambiente que se genera en torneos internacionales. Eso es importante. Pero hay que ser claros. No es lo mismo ponerse la camiseta de la Selección.



¿En el cuerpo técnico hay presión por llegar ­como favoritos a este certamen?

Se quiera o no, vamos a Colombia con una mochila pesada después de haber sido campeones Sudamericanos en el Sub 20, terceros en la última Copa del Mundo y tener a este grupo de campeones de la Copa Sudamericana. Estos jugadores tienen un antecedente de juegos internacionales y son muy importantes para nosotros.



¿Ellos jerarquizan la nómina?

Claro. Ahora se conoce mucho del fútbol juvenil de la región. Algo que antes no sucedía. Los otros equipos también nos conocen y saben que vamos reforzados y jerarquizados.

¿El recorrido que tuvo la Selección Sub 20 este año sirve para este Preolímpico?

Sin duda. Con la Sub 23 no tuvimos tiempo para trabajar, pero con la base del equipo tenemos recorrido. Antes del Sudamericano hicimos giras por Colombia, Argentina, Venezuela. Tuvimos información de todos los rivales en su momento. Conocemos a varios de los jugadores que estarán en el torneo desde los Juegos Bolivarianos.



¿Cómo analiza esta temporada?

Muy positiva desde lo deportivo. La Ecuafútbol confió en nosotros y no la defraudamos. Fuimos campeones del Sudamericano de Chile, terceros en el Mundial de Polonia, aunque me quedé con un sabor amargo cuando nos eliminamos con Corea del Sur. También nos dieron la oportunidad de dirigir cinco partidos de la Selección mayor. Ha sido un año intenso con el trabajo en las selecciones.

Biografía.

​

Patricio Lara nació el 15 de agosto de 1956 en Quilmes, Argentina.

Trayectoria.



Llegó al país en el 2002. Dirigió a De­portivo Cuenca, Deportivo Azogues y Liga de Loja. Desde el 2009 es asistente técnico de Jorge Célico. En la Tri fue campeón Sudamericano y tercero en el Mundial.