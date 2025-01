Edgardo ‘Patón’ Bauza, exDT de Liga de Quito, estuvo presente en la Noche Blanca de 2025, donde el elenco presentó su plantilla para la nueva temporada. Allí, el histórico entrenador de la ‘U’ recibió un homenaje y su hijo brindó detalles sobre este.

Para el evento, los albos contaron con una serie de números dentro de su itinerario, el cual abarcó el acto con el argentino. A ello se le sumó un partido de leyendas, en cuyos equipos hubo jugadores dirigidos y campeones con Bauza, así como el choque de fondo entre el plantel principal de Liga de Quito y Alianza Lima.

En el hecho que protagonizó el ‘Patón’, el entrenador estuvo acompañado de su familia y por su hijo Maximiliano Bauza. Allí, el estratega fue ovacionado por el público, recibió el saludo y abrazo de sus alguna vez jugadores y recibió un recuerdo de parte de Isaac Álvarez, presidente de la ‘U’.

Después de lo suscitado, el descendiente de Bauza se refirió al evento y mostró su gratitud a Liga de Quito en diálogo con Radio La Red de Argentina. Asimismo, este señaló cómo se encuentra su padre, quien padece demencia frontotemporal.

Los momentos de ‘Patón’ Bauza en la Noche Blanca de Liga de Quito

Maximiliano Bauza destacó el homenaje y lo calificó de “lindo y muy bien cuidado”. A su vez, también sostuvo que su padre sintió la buena energía que se vivía en el recinto azucena y que esta le hacía bien a su padre.

“En un principio me daba miedo cómo podía reaccionar él porque hace mucho ya no sale de casa. Después no me arrepentí para nada (…) la gente de Liga y del público son muy respetuosos y yo creo que de la parte más emotiva fue cuando, antes de salir a la cancha, entramos al vestuario y nos reencontramos con el ‘Pato’ Urrutia, le ‘Taka’ Bieles, ‘Kinito’ Méndez, Neícer Reasco, Enrique Vera… toda esa generación histórica que vivió tantos años con mi papá”, manifestó Bauza.

Con respecto al estado de su padre, este señaló que a nivel físico se notan menos los estragos de su enfermedad. Asimismo, agregó que su etapa en Liga de Quito le cambió la vida al entrenador argentino, que llevó al equipo a su momento más exitoso.

Edgardo ‘Patón’ Bauza con los albos

Edgardo Bauza estuvo presente en Liga de Quito durante dos ciclos. En su primera etapa arribó en 2006 y estuvo presente hacia el 2008 y en la segunda estuvo desde el 2010 y el 2013.

Con el plantel azucena, Bauza ganó dos de los cinco títulos internacionales, una Copa Libertadores y una Recopa. Asimismo, se hizo con dos preseas a nivel nacional.